约30%的以色列选民尚未决定将在10月27日的议会选举中投票给谁。据《耶路撒冷邮报》报道，这是KAN新闻服务在周日公布的一项民调结果。与此同时，39%的受访者表示，在投票日前没有任何事情会改变他们的决定。

选民优先事项

对民调参与者而言，最重要的议题是经济，34%的受访者将其列为首要议题；其次是国家安全，32%的受访者选择了这一项。在倾向于执政联盟的选民中，45%将安全置于首位，而经济问题是该群体中19%人的优先事项。

在倾向于反对派的选民中，41%将经济和生活成本列为首要议题，28%选择安全。约20%的受访者表示，安全局势或生活成本的变化可能会影响他们的选择。

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席位分配预测

根据KAN的预测，加迪·艾森科特的阵营可能在议会中获得52个席位，而现任执政联盟阵营可能获得51席。预测艾森科特的“Yashar”党将获得23个议席，“利库德集团”将获得21席。亚伊尔·戈兰的“民主党”可能赢得9席，前总理纳夫塔利·贝内特的B'Yachad党可能获得12席，约阿兹·亨德尔和亚龙·泽莱哈的预备役军人与经济党可能获得4席。

民调显示，“宗教犹太复国主义—泽胡特”联盟可能获得7席，“犹太力量党”和沙斯党各获8席，“联合妥拉犹太教”获得7席。阿拉伯联合名单和“以色列是我们的家园”党可能各获得8个议席，拉阿姆党可能获得5席。“蓝白党”、“哈雷迪公众”和“以色列人民”党未能跨越选举门槛。

如果两个主要阵营均未获得多数席位，33%的受访者将支持由双方代表参与的民族团结政府。超过四分之一的受访者倾向于举行新的选举，20%则支持少数派政府。

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