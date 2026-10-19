Около 30% израильских избирателей еще не определились, за кого будут голосовать на выборах в Кнессет 27 октября. Как сообщает Jerusalem Post, такие результаты показал опрос новостной службы KAN, опубликованный в воскресенье. В то же время 39% респондентов заявили, что ничто не изменит их решения до дня голосования.

Приоритеты избирателей

Наиболее важными темами для участников опроса стали экономика, которую главной назвали 34% респондентов, и национальная безопасность, которую выбрали 32%. Среди избирателей, ориентированных на коалицию, 45% поставили безопасность на первое место, тогда как экономические вопросы были приоритетом для 19% этой группы.

Среди избирателей, ориентированных на оппозицию, 41% назвали главной темой экономику и стоимость жизни, а безопасность — 28%. Около 20% опрошенных указали, что на их выбор могут повлиять изменения в ситуации с безопасностью или стоимости жизни.

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Прогноз распределения мест

Согласно прогнозу KAN, блок Гади Айзенкота может получить 52 места в Кнессете, тогда как действующий коалиционный блок — 51. Партии «Яшар» Айзенкота прогнозируют 23 мандата, а «Ликуду» — 21. «Демократы» Яира Голана могут получить девять мест, партия B'Yachad бывшего премьер-министра Нафтали Беннета — 12, а партия резервистов и экономики Йоаза Хенделя и Ярона Зелехи — четыре.

По данным опроса, альянс «Религиозный сионизм — Зегут» может получить семь мест, «Оцма Йехудит» и ШАС — по восемь, «Объединенный иудаизм Торы» — семь. Арабский общий список и «Исраэль Бейтейну» могут получить по восемь мандатов, РААМ — пять. Партии «Кахоль-лаван», «Харедийская общественность» и «Народ Израиля» не преодолевают избирательный барьер.

Если ни один из двух основных блоков не получит большинства, 33% опрошенных поддержали бы правительство национального единства с участием представителей обеих сторон. Более четверти респондентов предпочли бы проведение новых выборов, а 20% поддержали бы правительство меньшинства.

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