以色列阿拉伯政党呼吁提高选举投票率——《耶路撒冷邮报》

以色列阿拉伯政党的领导人呼吁社区在10月27日的议会选举中积极投票，希望加强由“亚沙尔”党主席加迪·艾森科特领导的本雅明·内塔尼亚胡反对派阵营。据《耶路撒冷邮报》报道，拉阿姆党主席曼苏尔·阿巴斯表示，高投票率可能有助于组建一个新的变革政府。

阿拉伯方面对艾森科特阵营的支持

阿巴斯表示，他的政党寻求取代右翼政府，结束战争和当前政策，阻止定居点扩张，并回应定居者袭击事件。他称，新政府必须为巴勒斯坦人和以色列人确保共同安全与和平。

与此同时，艾森科特目前拒绝与阿拉伯政党组建联盟，理由是缺乏共同价值观。他在接受《耶路撒冷邮报》采访时特别提到，这些力量拒绝将哈马斯称为恐怖组织。

最新民调显示，艾森科特的阵营由中间派、右翼和左翼政党组成，可能获得最多选票，但无法取得多数席位。在这种情况下，该阵营可能需要阿拉伯政党在联盟内或联盟外提供支持，以维持少数派政府运作。

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投票率预测与联合名单的立场

Stat-Net Research研究所预测，阿拉伯选民投票率将达到63%，而2022年选举时为56%。预计拉阿姆可获得议会5个席位，由三个阿拉伯政党组成的联合名单可再获得8个席位。

联合名单领导人艾哈迈德·提比表示，其联盟准备作为一个旨在防止右翼政府继续执政的阵营，从外部支持艾森科特政府。他还称，联合名单准备与艾森科特政府一道投票支持成立官方委员会，调查10月7日发生的事件。

阿巴斯将犹太裔前警务官员约阿夫·塞加洛维茨列为竞选名单第二位，称此举是与犹太社区建立伙伴关系的信号。据路透社报道，内塔尼亚胡的竞选团队使用由人工智能制作的经编辑图像和视频，将其对手描绘成与阿拉伯领导人站在一起。财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇还提出一项计划，要对拿撒勒附近地区和以色列南部阿拉伯人口占多数的地区实施犹太化。

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