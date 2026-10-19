Лидеры арабских партий Израиля призывают общину активно голосовать на парламентских выборах 27 октября, надеясь усилить блок противников Биньямина Нетаньяху во главе с председателем партии «Яшар» Гади Айзенкотом. Как сообщает The Jerusalem Post, председатель партии Раам Мансур Аббас заявил, что высокая явка может способствовать формированию нового правительства перемен.

Арабская поддержка блока Айзенкота

Аббас заявил, что его партия стремится заменить правое правительство, прекратить войны и нынешнюю политику, остановить расширение поселений и реагировать на нападения поселенцев. По его словам, новое правительство должно обеспечить общую безопасность и мир для палестинцев и израильтян.

В то же время Айзенкот сейчас отвергает формирование коалиции с арабскими партиями, ссылаясь на отсутствие общих ценностей. В разговоре с The Jerusalem Post он, в частности, упомянул отказ этих сил называть ХАМАС террористической организацией.

Последние опросы указывают, что блок Айзенкота, в который входят центристские, правые и левые партии, может получить больше всего голосов, но не набрать большинства. В таком случае ему может понадобиться поддержка арабских партий в коалиции или вне ее для работы правительства меньшинства.

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Прогноз явки и позиция Объединенного списка

Институт Stat-Net Research прогнозирует явку арабских избирателей на уровне 63%, тогда как на выборах 2022 года она составляла 56%. Согласно прогнозам, Раам может получить пять мест в парламенте, а Объединенный список, в который входят три арабские партии, — еще восемь.

Лидер Объединенного списка Ахмад Тиби заявил, что его объединение готово поддерживать правительство Айзенкота извне как блок, который должен не допустить сохранения правого правительства. Он также сообщил, что Объединенный список готов вместе с правительством Айзенкота голосовать за создание официальной комиссии по расследованию событий 7 октября.

Аббас поставил вторым в избирательном списке еврейского бывшего чиновника полиции Йоава Сегаловича, назвав это сигналом партнерства с еврейской общиной. Кампания Нетаньяху, по данным Reuters, использовала отредактированные изображения и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы изобразить его соперников вместе с арабскими лидерами. Министр финансов Бецалель Смотрич также предложил план иудаизации районов возле Назарета и на юге Израиля, где проживает большинство арабского населения.

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