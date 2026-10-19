Liderzy arabskich partii Izraela wzywają społeczność do aktywnego głosowania w wyborach parlamentarnych 27 października, licząc na wzmocnienie bloku przeciwników Binjamina Netanjahu, na czele którego stoi przewodniczący partii Jaszar Gadi Ajzenkot. Jak informuje The Jerusalem Post, przewodniczący partii Ra’am Mansur Abbas oświadczył, że wysoka frekwencja może pomóc w utworzeniu nowego rządu zmian.

Arabskie poparcie dla bloku Ajzenkota

Abbas powiedział, że jego partia dąży do zastąpienia prawicowego rządu, zakończenia wojen i obecnej polityki, powstrzymania rozbudowy osiedli oraz reagowania na ataki osadników. Według niego nowy rząd musi zapewnić wspólne bezpieczeństwo i pokój Palestyńczykom oraz Izraelczykom.

Jednocześnie Ajzenkot obecnie odrzuca utworzenie koalicji z arabskimi partiami, powołując się na brak wspólnych wartości. W rozmowie z The Jerusalem Post wspomniał między innymi o odmowie tych sił określenia Hamasu jako organizacji terrorystycznej.

Ostatnie sondaże wskazują, że blok Ajzenkota, do którego należą partie centrowe, prawicowe i lewicowe, może zdobyć najwięcej głosów, ale nie uzyskać większości. W takim przypadku może potrzebować poparcia arabskich partii w koalicji lub poza nią, aby umożliwić funkcjonowanie rządu mniejszościowego.

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Prognoza frekwencji i stanowisko Wspólnej Listy

Instytut Stat-Net Research prognozuje frekwencję wśród arabskich wyborców na poziomie 63%, podczas gdy w wyborach w 2022 roku wyniosła ona 56%. Według prognoz Ra’am może uzyskać pięć mandatów w parlamencie, a Wspólna Lista, do której należą trzy arabskie partie, kolejnych osiem.

Lider Wspólnej Listy Ahmad Tibi oświadczył, że jego ugrupowanie jest gotowe wspierać rząd Ajzenkota z zewnątrz jako blok, którego celem jest niedopuszczenie do utrzymania się prawicowego rządu. Poinformował też, że Wspólna Lista jest gotowa wraz z rządem Ajzenkota głosować za utworzeniem oficjalnej komisji do zbadania wydarzeń z 7 października.

Abbas umieścił na drugim miejscu listy wyborczej żydowskiego byłego urzędnika policji Joawa Segalowitza, nazywając to sygnałem partnerstwa ze społecznością żydowską. Kampania Netanjahu, według Reutersa, wykorzystywała edytowane obrazy i nagrania wideo stworzone za pomocą sztucznej inteligencji, aby przedstawiać jego rywali wraz z arabskimi liderami. Minister finansów Becalel Smotricz zaproponował również plan judaizacji obszarów w pobliżu Nazaretu i na południu Izraela, gdzie mieszka większość ludności arabskiej.

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