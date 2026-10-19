Арабські партії Ізраїлю закликають до високої явки на виборах — Jerusalem Post

Лідери арабських партій Ізраїлю закликають громаду активно голосувати на парламентських виборах 27 жовтня, сподіваючись посилити блок опонентів Біньяміна Нетаньягу на чолі з головою партії «Яшар» Гаді Айзенкотом. Як повідомляє Jerusalem Post, голова партії Раам Мансур Аббас заявив, що висока явка може сприяти формуванню нового уряду змін.

Арабська підтримка для блоку Айзенкота

Аббас заявив, що його партія прагне замінити правий уряд, припинити війни та нинішню політику, зупинити розширення поселень і реагувати на напади поселенців. За його словами, новий уряд має забезпечити спільну безпеку та мир для палестинців і ізраїльтян.

Водночас Айзенкот наразі відкидає формування коаліції з арабськими партіями, посилаючись на відсутність спільних цінностей. У розмові з Jerusalem Post він, зокрема, згадав відмову цих сил називати ХАМАС терористичною організацією.

Останні опитування вказують, що блок Айзенкота, до якого входять центристські, праві та ліві партії, може здобути найбільше голосів, але не отримати більшості. У такому разі йому може знадобитися підтримка арабських партій у коаліції або поза нею для роботи уряду меншості.

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Прогноз явки та позиція Об'єднаного списку

Інститут Stat-Net Research прогнозує явку арабських виборців на рівні 63%, тоді як на виборах 2022 року вона становила 56%. Раам, за прогнозами, може отримати п'ять місць у парламенті, а Об'єднаний список, до якого входять три арабські партії, — ще вісім.

Лідер Об'єднаного списку Ахмад Тібі заявив, що його об'єднання готове підтримувати уряд Айзенкота ззовні як блок, що має не допустити збереження правого уряду. Він також повідомив, що Об'єднаний список готовий разом з урядом Айзенкота голосувати за створення офіційної комісії з розслідування подій 7 жовтня.

Аббас поставив другим у виборчому списку єврейського колишнього посадовця поліції Йоава Сегаловіца, назвавши це сигналом партнерства з єврейською громадою. Кампанія Нетаньягу, за даними Reuters, використовувала відредаговані зображення та відео, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб зобразити його суперників разом з арабськими лідерами. Міністр фінансів Бецалель Смотрич також запропонував план юдаїзації районів поблизу Назарета та на півдні Ізраїлю, де проживає більшість арабського населення.

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