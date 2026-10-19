塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托祖利季斯表示，该国正面临非常严重的人口问题，出生率已降至2017年以来的最低水平。他在利马索尔一所公立幼儿园的开园仪式上表示，政府正按照一项具体计划处理这一问题，《塞浦路斯邮报》报道。

出生率低于人口更替水平

克里斯托祖利季斯表示，生育率为每名女性1.3个孩子，而要使人口每25年实现更替，该数值至少应为2.1。塞浦路斯统计局数据显示，2024年该指标为每名女性1.4个孩子，与前一年持平。自1995年以来，该指标一直低于人口更替水平。

塞浦路斯的出生人数从2023年的10,241人降至2024年的9,766人，去年进一步降至9,230人。去年人口自然增长，即出生人数与死亡人数之差，为2,426人，而每年的死亡人数超过6,000人。

要达到2.1的系数，该国每年需要超过1.4万名新生儿。据该报报道，自1974年开始统计以来，塞浦路斯从未达到这一水平。

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人口增长主要由移民推动

与此同时，该国人口主要因移民而增长：去年增长了1.7%，约达98.3万人，净移民人数为13,588人。65岁及以上居民的占比从2000年的11.3%升至去年的18.3%。同时，15岁以下儿童的占比从22.3%降至15.2%。

克里斯托祖利季斯推动的最新支持方案估值为5,000万欧元。该方案规定，向30岁以下母亲每月发放200欧元，并提供生育补助——第一胎为1,000欧元，第三胎为2,000欧元。

社会福利部副部长蒂娜·帕夫卢表示，一项法案可能从明年起将儿童补助资格扩大至另外约1.7万个家庭，这些家庭共抚养23,500名儿童。

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