Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна столкнулась с очень серьезной демографической проблемой, а показатель рождаемости опустился до самого низкого уровня с 2017 года. На открытии государственного детского сада в Лимасоле он сказал, что правительство работает над этим вопросом по конкретному плану, сообщает Cyprus Mail.

Рождаемость ниже уровня воспроизводства

По словам Христодулидиса, коэффициент рождаемости составляет 1,3 ребенка на женщину, тогда как для воспроизводства населения каждые 25 лет он должен быть не ниже 2,1. Данные Статистической службы Кипра свидетельствуют, что в 2024 году этот показатель составлял 1,4 ребенка на женщину — столько же, сколько годом ранее. Он остается ниже уровня воспроизводства с 1995 года.

Количество рождений на Кипре сократилось с 10 241 в 2023 году до 9 766 в 2024-м и 9 230 в прошлом году. Естественный прирост населения, то есть разница между рождениями и смертями, в прошлом году составил 2 426 человек, тогда как ежегодное количество смертей превышает 6 000.

Для достижения коэффициента 2,1 стране потребовалось бы более 14 тысяч рождений в год. По данным издания, Кипр не достигал такого уровня с начала ведения статистики в 1974 году.

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Рост населения обеспечивает миграция

В то же время население страны растет преимущественно благодаря миграции: в прошлом году оно увеличилось на 1,7%, примерно до 983 тысяч человек, а чистая миграция составила 13 588 человек. Доля жителей в возрасте 65 лет и старше выросла с 11,3% в 2000 году до 18,3% в прошлом году. При этом доля детей младше 15 лет сократилась с 22,3% до 15,2%.

Последний пакет поддержки, который продвигал Христодулидис, оценивался в 50 млн евро. Он предусматривал ежемесячную выплату 200 евро матерям младше 30 лет, а также помощь при рождении ребенка — от 1 000 евро за первого до 2 000 евро за третьего.

Заместитель министра социального обеспечения Тина Павлу заявила, что законопроект может со следующего года расширить право на пособия на детей еще примерно на 17 тысяч семей, воспитывающих 23 500 детей.

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