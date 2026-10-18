塞浦路斯10月至12月的降雨量可能比通常水平高出20%至70%，具体取决于岛上的地区。预计10月降雨增加的信号最为明显，《塞浦路斯邮报》报道，并援引气象局局长菲利波斯·蒂姆维奥斯的话。

该岛的季节性预测

蒂姆维奥斯表示，对塞浦路斯IMS/ECMWF季节预测图的分析表明，这一时期开始阶段总体上将更加潮湿。与此同时，12月至2月的图表大多显示降雨量处于正常水平，而一些地区则略低于正常水平。

该部门负责人表示，大规模厄尔尼诺现象直接影响太平洋地区，但也会间接影响全球天气。这一现象发生在信风减弱、太平洋温暖表层海水向西移动减少时。

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气候现象的组合

当前的厄尔尼诺现象与印度洋偶极子的正相位相结合。耶路撒冷希伯来大学的一项研究将这种组合与更频繁出现的“塞浦路斯低压”以及东地中海和中东部分地区更多降雨联系起来。蒂姆维奥斯强调，这是一种统计趋势，并不保证会有一个多雨的冬季。

根据世界气象组织的预测，10月至12月海表温度异常可能达到约3.7摄氏度。该组织表示，这将是自有观测记录以来的最高值，高于2015年11月至2016年1月期间记录的2.6摄氏度的此前纪录。

世界气象组织预计，厄尔尼诺现象将在12月左右达到峰值，并持续至2027年2月。世界气象组织秘书长塞莱斯特·绍洛表示，这一现象释放的是海洋在表层以下积累的热量，而不是在地球上创造新的热量。

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