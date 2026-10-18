На Кіпрі очікують до 70% більше опадів у жовтні—грудні — Cyprus Mail

На Кіпрі у жовтні—грудні кількість опадів може бути на 20–70% вищою за звичайну, залежно від району острова. Найвиразніший сигнал збільшення опадів очікують у жовтні, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на директора Департаменту метеорології Філіппоса Тимвіоса.

Сезонний прогноз для острова

Тимвіос зазначив, що аналіз карт сезонного прогнозу IMS/ECMWF для Кіпру вказує на загалом вологіший початок періоду. Водночас на грудень—лютий карти переважно показують нормальний рівень опадів, а в деяких районах — дещо нижчий за норму.

За словами директора департаменту, масштабний Ель-Ніньйо безпосередньо впливає на райони Тихого океану, але також непрямо позначається на погоді в усьому світі. Явище виникає, коли пасатні вітри слабшають, а переміщення теплих поверхневих вод Тихого океану на захід зменшується.

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Поєднання кліматичних явищ

Нинішній Ель-Ніньйо поєднується з позитивною фазою Індійського океанського диполя. Дослідження Єврейського університету в Єрусалимі пов’язало таку комбінацію з частішими «кіпрськими мінімумами» та більшими опадами в окремих районах Східного Середземномор’я і Близького Сходу. Тимвіос наголосив, що йдеться про статистичну тенденцію, а не гарантію дощової зими.

За прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, у жовтні—грудні аномалія температури поверхні моря може сягнути приблизно 3,7 градуса Цельсія. В організації заявили, що це буде найвищий показник від початку спостережень, вищий за попередній рекорд у 2,6 градуса, зафіксований у листопаді 2015 — січні 2016 року.

ВМО очікує, що Ель-Ніньйо досягне піку приблизно в грудні та зберігатиметься до лютого 2027 року. Генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло зазначила, що це явище вивільняє тепло, накопичене океаном під поверхнею, а не створює нове тепло на планеті.

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