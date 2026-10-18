Na Cyprze w październiku–grudniu ilość opadów może być o 20–70% wyższa niż zwykle, w zależności od regionu wyspy. Najwyraźniejszego sygnału wzrostu opadów oczekuje się w październiku, informuje Cyprus Mail, powołując się na dyrektora Departamentu Meteorologii Philipposa Tymviosa.

Prognoza sezonowa dla wyspy

Tymvios zaznaczył, że analiza map sezonowej prognozy IMS/ECMWF dla Cypru wskazuje na ogólnie bardziej wilgotny początek okresu. Jednocześnie na grudzień–luty mapy przeważnie wskazują normalny poziom opadów, a w niektórych regionach — nieco poniżej normy.

Według dyrektora departamentu wielkoskalowe El Niño bezpośrednio wpływa na obszary Oceanu Spokojnego, ale pośrednio oddziałuje także na pogodę na całym świecie. Zjawisko występuje, gdy słabną wiatry pasatowe, a przemieszczanie się ciepłych wód powierzchniowych Oceanu Spokojnego na zachód maleje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Połączenie zjawisk klimatycznych

Obecne El Niño łączy się z pozytywną fazą dipola Oceanu Indyjskiego. Badanie Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie powiązało tę kombinację z częstszym występowaniem „niżów cypryjskich” i większymi opadami w niektórych obszarach wschodniej części Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu. Tymvios podkreślił, że chodzi o tendencję statystyczną, a nie gwarancję deszczowej zimy.

Według prognozy Światowej Organizacji Meteorologicznej w październiku–grudniu anomalia temperatury powierzchni morza może sięgnąć około 3,7 stopnia Celsjusza. Organizacja oświadczyła, że będzie to najwyższy wskaźnik od początku obserwacji, wyższy od poprzedniego rekordu 2,6 stopnia, odnotowanego od listopada 2015 do stycznia 2016 roku.

WMO oczekuje, że El Niño osiągnie szczyt około grudnia i utrzyma się do lutego 2027 roku. Sekretarz generalna WMO Celeste Saulo zaznaczyła, że zjawisko to uwalnia ciepło zgromadzone przez ocean pod powierzchnią, a nie wytwarza nowego ciepła na planecie.

Czytaj nas na