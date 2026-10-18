На Кипре в октябре—декабре количество осадков может быть на 20–70% выше обычного, в зависимости от района острова. Наиболее выраженный сигнал увеличения осадков ожидается в октябре, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на директора Департамента метеорологии Филиппоса Тимвиоса.

Сезонный прогноз для острова

Тимвиос отметил, что анализ карт сезонного прогноза IMS/ECMWF для Кипра указывает на в целом более влажное начало периода. В то же время на декабрь—февраль карты преимущественно показывают нормальный уровень осадков, а в некоторых районах — немного ниже нормы.

По словам директора департамента, крупномасштабный Эль-Ниньо напрямую влияет на районы Тихого океана, но также косвенно сказывается на погоде во всем мире. Явление возникает, когда пассатные ветры ослабевают, а перемещение теплых поверхностных вод Тихого океана на запад сокращается.

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Сочетание климатических явлений

Нынешний Эль-Ниньо сочетается с положительной фазой диполя Индийского океана. Исследование Еврейского университета в Иерусалиме связало такую комбинацию с более частыми «кипрскими минимумами» и большим количеством осадков в отдельных районах Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Тимвиос подчеркнул, что речь идет о статистической тенденции, а не о гарантии дождливой зимы.

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, в октябре—декабре аномалия температуры поверхности моря может достичь примерно 3,7 градуса Цельсия. В организации заявили, что это будет самый высокий показатель с начала наблюдений, превышающий предыдущий рекорд в 2,6 градуса, зафиксированный с ноября 2015 года по январь 2016 года.

ВМО ожидает, что Эль-Ниньо достигнет пика примерно в декабре и сохранится до февраля 2027 года. Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло отметила, что это явление высвобождает тепло, накопленное океаном под поверхностью, а не создает новое тепло на планете.

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