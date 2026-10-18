Rząd Korei Południowej przedstawił plan stopniowego przeniesienia do miasta Sejong 44 centralnych instytucji państwowych, które nadal znajdują się w regionie stołecznym. Jego realizację zaplanowano do 2031 roku. Na liście znalazły się między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, informuje Korea Herald.

Obawy dotyczące koordynacji obrony

Eksperci oraz przedstawiciele opozycyjnej Partii Władzy Ludowej ostrzegli, że przeniesienie resortu obrony może utrudnić koordynację działań w sytuacjach kryzysowych. Komitet Połączonych Szefów Sztabów, który kieruje operacjami wojskowymi, nie został uwzględniony w planie przeprowadzki. Kluczowe obiekty dowodzenia wojskowego również pozostaną w regionie stołecznym.

Shin Jong-woo, sekretarz generalny Koreańskiego Forum Obrony i Bezpieczeństwa, oświadczył, że w sytuacji nadzwyczajnej prezydent, minister obrony, przewodniczący Komitetu Połączonych Szefów Sztabów i inni przywódcy muszą szybko koordynować działania z punktu dowodzenia. Podniósł także kwestię zabezpieczonej infrastruktury w Sejong na wypadek ataku nuklearnego ze strony Korei Północnej.

Według publikacji odległość między Sejong a centrum kryzysowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Cheong Wa Dae w Seulu wynosi około 120 kilometrów w linii prostej. Tymczasem między Ministerstwem Obrony Narodowej a wojskowym punktem dowodzenia CP Tango jest około 20 kilometrów.

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Bariery legislacyjne i dyplomatyczne

Plan nie jest jeszcze ostateczny: obowiązujące przepisy zwalniają z przenosin do Sejong ministerstwa obrony, spraw zagranicznych i zjednoczenia, dlatego najpierw potrzebne są zmiany legislacyjne. Ministerstwo Obrony Narodowej oświadczyło, że nie ma wymogu, aby prezydent, minister obrony i przewodniczący Komitetu Połączonych Szefów Sztabów zawsze przebywali w tym samym miejscu. Osobny przedstawiciel wojska zaznaczył również, że centra dowodzenia są połączone zabezpieczonymi systemami łączności i wideokonferencji.

Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych osobnym problemem jest koncentracja życia dyplomatycznego w Seulu, gdzie znajduje się 118 ambasad. Przedstawiciele resortu wskazali na trudności logistyczne i protokolarne, ponieważ lotniska regionu stołecznego, hotele, placówki dyplomatyczne i najważniejsze wydarzenia międzynarodowe są skoncentrowane w stolicy. MSZ poinformowało, że omawia plan przeprowadzki z odpowiednimi instytucjami.

Korea Południowa rozpoczęła przenoszenie ministerstw do Sejong w 2012 roku, po tym jak Trybunał Konstytucyjny w 2004 roku zablokował pomysł utworzenia nowej stolicy administracyjnej. Budowę drugiego biura prezydenckiego w Sejong planuje się zakończyć w 2029 roku.

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