Prezydent RPA Cyril Ramaphosa powiedział podczas Bana Pele Leadership Summit w Sandton, że około milion dzieci w wieku od trzech do pięciu lat nie jest zapisanych do żadnego programu wczesnej edukacji. Wezwał do szybszego rozszerzania dostępu do usług rozwoju we wczesnym dzieciństwie, aby do 2030 roku zapewnić do nich powszechny dostęp, informuje TimesLIVE.

Według prezydenta nawet niskie opłaty za takie programy są nieosiągalne dla wielu rodzin o niskich dochodach. W rezultacie dzieci nie otrzymują przygotowania do formalnej nauki szkolnej. Ramaphosa zaznaczył również, że inwestycje w rozwój we wczesnym dzieciństwie mogą przyczynić się do ograniczenia ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i włączenia większej liczby kobiet do działalności gospodarczej.

Plan do 2030 roku

Mapą drogową rządu na rzecz osiągnięcia powszechnego dostępu do usług rozwoju we wczesnym dzieciństwie jest Bana Pele Shared Blueprint. Plan przewiduje poprawę koordynacji między programami wczesnej edukacji, wzmocnienie systemów danych, rejestrację większej liczby placówek oraz poprawę szkolenia specjalistów.

Ramaphosa poinformował, że w kraju zarejestrowano ponad 39 tysięcy programów wczesnej edukacji, które opiekują się ponad 1,6 miliona dzieci. Jednocześnie przyznał, że państwowe dotacje otrzymuje zbyt mało placówek uprawnionych do takiego wsparcia.

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Rejestracja i nowe zasady

Prezydent powiedział, że władze wzmacniają masową kampanię rejestracji centrów wczesnej edukacji, rozpoczętą w ubiegłym roku. Według niego ma to pomóc większej liczbie centrów zarejestrować się i uzyskać prawo do wsparcia.

Gabinet ministrów zatwierdził również projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące dzieci, aby skierować go do parlamentu. Ramaphosa powiedział, że dokument ma uprościć zasady regulujące programy wczesnej edukacji. Podkreślił, że wymogi rejestracyjne powinny chronić zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, nie wykluczając placówek działających w ubogich społecznościach.

Ramaphosa wezwał przedsiębiorstwa do udziału w budowie i modernizacji centrów, szkoleniu pracowników, subsydiowaniu opłat za naukę dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz zapewnianiu placówkom materiałów edukacyjnych i cyfrowych.

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