Koalicja Wspierająca Legalne Władze Jemenu oświadczyła, że udaremniła próbę dostarczenia przez Huti drogą morską broni do prowincji Al-Hudajda w Jemenie. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie koalicji. Jej rzecznik, generał dywizji Turki al-Maliki, powiedział w nagraniu w serwisie społecznościowym X, że koalicja uderza w Huti na lądzie i zatapia ich jednostki na morzu.

Walki w pobliżu Taiz

Na frontach w pobliżu południowo-zachodniego miasta Taiz trwały starcia w ramach operacji „Świt Jemenu”. W sobotę operacja trwała 13. dzień. Według oświadczeń jemeńskich wojskowych siły rządowe i Ludowy Opór odparły ataki Huti, a ugrupowanie poniosło znaczne straty.

Rzecznik Sił Zbrojnych Jemenu Madżed an-Nuzajli oświadczył, że wojsko przeprowadziło 1417 operacji z użyciem lotnictwa bojowego, dronów i artylerii polowej. Jak przekazał, celami były skupiska bojowników, posiłki, umocnione pozycje, punkty ogniowe, pojazdy opancerzone, sprzęt wojskowy i stanowiska startowe dronów.

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Oświadczenia o stratach i postępach

An-Nuzajli twierdzi, że w wyniku operacji zginęło lub zostało rannych około 800 bojowników Huti. Oświadczył również, że zniszczono lub uszkodzono ponad 190 pojazdów opancerzonych, transportowych i zaopatrzeniowych, a także umocnienia i pozycje ogniowe.

Według rzecznika na froncie wschodnim siły rządowe oczyściły pozycje przeciwnika, rozszerzyły strefę kontroli i zajęły nową pozycję taktyczną. Jemeńskie wojsko poinformowało również o zatrzymaniu kilku dowódców polowych Huti oraz o dalszych postępach w prowincji Marib. Jednostki inżynieryjne, według an-Nuzajliego, nadal rozminowują odzyskane terytoria, zapewniają ich bezpieczeństwo i otwierają drogi dla wojska.

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