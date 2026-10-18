Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że kraj nie osłabi ochrony granic zewnętrznych ani polityki migracyjnej w obliczu zamieszek we Francji. Złożył to oświadczenie, komentując doniesienia o przemocy i wandalizmie podczas protestów we francuskich miastach.

Oświadczenie węgierskiego premiera

Jak informuje RMF24, Magyar powiedział, że z Francji napływają szokujące nagrania wideo i zdjęcia. Według niego w wyniku eskalacji wandalizmu i przemocy zniszczono zabytkowe budynki, setki policjantów odniosły obrażenia, a straty materialne są znaczne.

Węgierski premier podkreślił, że niezależnie od presji Węgry nie osłabią ani ochrony granic zewnętrznych, ani polityki migracyjnej. Zaznaczył również, że stanowisko Budapesztu dotyczące twardego podejścia do migracji powinno być jasne dla wszystkich.

Ogrodzenie na granicy z Serbią

W 2015 roku, podczas kryzysu migracyjnego i gdy premierem był Viktor Orbán, na granicy węgiersko-serbskiej zbudowano ogrodzenie. Magyar popiera tę decyzję. Przed ostatnim szczytem UE w Brukseli oświadczył, że będzie zabiegał o środki na wzmocnienie ogrodzenia i ochronę granic kraju.

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Magyar oświadczył również, że pokojowy i legalny protest różni się od wandalizmu i przemocy: pierwszy jest podstawowym prawem, a drugie jest poważnym przestępstwem. Wyraził solidarność z narodem francuskim.

Protesty i zatrzymania we Francji

W ostatnich tygodniach uczniowie szkół średnich we Francji blokowali szkoły, a przy wsparciu studentów i związków zawodowych wielokrotnie organizowali demonstracje. Wśród żądań protestujących były poprawa warunków nauki, dodatkowe finansowanie edukacji, zwiększenie liczby nauczycieli oraz zmiany w systemie rekrutacji do szkół wyższych.

W sobotę setki tysięcy ludzi protestowały w kilku miastach Francji przeciwko rosnącym kosztom życia. W dużych miastach, w tym w Paryżu, dochodziło do ataków na budynki publiczne i aktów grabieży. Po zamieszkach francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o ponad 1800 zatrzymanych.

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