Прем’єр Угорщини Мадяр заявив про незмінність міграційної політики — RMF24

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна не послаблюватиме захист зовнішніх кордонів і міграційну політику на тлі заворушень у Франції. Він зробив цю заяву, коментуючи повідомлення про насильство та вандалізм під час протестів у французьких містах.

Заява угорського прем’єра

Як повідомляє RMF24, Мадяр заявив, що з Франції надходять шокуючі відео та фотографії. За його словами, внаслідок ескалації вандалізму й насильства було знищено історичні будівлі, сотні поліцейських зазнали поранень, а матеріальні збитки є значними.

Угорський прем’єр наголосив, що незалежно від тиску Угорщина не послабить ані захист зовнішніх кордонів, ані міграційну політику. Він також зазначив, що позиція Будапешта щодо жорсткого підходу до міграції має бути зрозумілою для всіх.

Огорожа на кордоні із Сербією

У 2015 році, під час міграційної кризи та за прем’єрства Віктора Орбана, на угорсько-сербському кордоні збудували огорожу. Мадяр підтримує це рішення. Перед останнім самітом ЄС у Брюсселі він заявляв, що домагатиметься коштів для зміцнення огорожі та охорони кордонів країни.

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Мадяр також заявив, що мирний і законний протест відрізняється від вандалізму та насильства: перше є базовим правом, а друге — серйозним злочином. Він висловив солідарність із французьким народом.

Протести та затримання у Франції

В останні тижні учні старших класів у Франції блокували школи, а за підтримки студентів і профспілок неодноразово проводили демонстрації. Серед вимог протестувальників були поліпшення умов навчання, додаткове фінансування освіти, збільшення кількості вчителів і зміни у системі вступу до закладів вищої освіти.

У суботу сотні тисяч людей протестували в кількох містах Франції проти зростання вартості життя. У великих містах, зокрема в Парижі, відбувалися напади на громадські будівлі та акти мародерства. Після заворушень французьке Міністерство внутрішніх справ повідомило про понад 1800 затриманих.

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