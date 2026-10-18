Сіфуна заявив, що керівництво ODM відвернулося від родини Одінги — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, сенатор Едвін Сіфуна заявив, що керівництво партії Orange Democratic Movement (ODM) несправедливо ставиться до родини покійного колишнього прем’єр-міністра Раїли Одінги. Як повідомляє Nation Kenya, політик сказав, що через рік після смерті Одінги партійне керівництво відвернулося від його родини.

Заяви Сіфуни

Під час церковної служби в Найробі Сіфуна, який також очолює рух Linda Mwananchi, заявив, що високопосадовці ODM зосередилися на підтримці переобрання президента Вільяма Руто на другий термін, а не на родині політика, який, за його словами, допоміг їм здобути впізнаваність.

Сіфуна також стверджував, що деякі діячі ODM, близькі до Одінги за його життя, не долучилися до вшанування його пам’яті. Він заявив, що його команда захищатиме родину Одінги та політичні ідеї, які відстоював покійний політик.

Суперечки навколо меморіалу

Представники Linda Mwananchi заявили, що зрив заходу до першої річниці смерті Одінги в Бондо нібито організували місцеві лідери, незадоволені запрошенням учасників руху. Це твердження наведене як позиція представників Linda Mwananchi.

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Минулого тижня вдова Раїли Одінги Іда Одінга розкритикувала політиків за перетворення меморіального заходу на змагання за політичну першість. Вона також захистила право родини запрошувати політиків із різних політичних сил. За її словами, під час вшанування пам’яті відбувалися вигуки, освистування та залякування окремих запрошених гостей.

Критика влади та виборчі плани

Під час тієї ж служби Сіфуна, який висловлював інтерес до участі у президентських виборах 2027 року, розкритикував владу Kenya Kwanza. Він звинуватив адміністрацію Руто у зраді кенійців і заявив про потребу зміни керівництва країни. Учасники руху також пообіцяли об’єднатися в одну коаліцію для участі в наступних виборах.

Депутат парламенту від Ембакасі-Схід Бабу Овіно окремо заявив про бездіяльність чинної влади на тлі корупції в адміністрації Найробі, якою керує губернатор Джонсон Сакаджа. Він пообіцяв, що в разі обрання губернатором Найробі ремонтуватиме дороги, зробить освітні виплати для школярів безкоштовними, прибиратиме місто та створюватиме робочі місця для молоді.

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