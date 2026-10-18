W Nairobi w Kenii senator Edwin Sifuna oświadczył, że kierownictwo partii Orange Democratic Movement (ODM) niesprawiedliwie traktuje rodzinę zmarłego byłego premiera Raili Odingi. Jak informuje Nation Kenya, polityk powiedział, że rok po śmierci Odingi kierownictwo partii odwróciło się od jego rodziny.

Oświadczenia Sifuny

Podczas nabożeństwa w Nairobi Sifuna, który stoi również na czele ruchu Linda Mwananchi, powiedział, że wysokiej rangi działacze ODM skupili się na poparciu reelekcji prezydenta Williama Ruto na drugą kadencję, a nie na rodzinie polityka, który, jak stwierdził, pomógł im zdobyć rozpoznawalność.

Sifuna twierdził również, że niektórzy działacze ODM, bliscy Odindze za jego życia, nie wzięli udziału w upamiętnieniu go. Oświadczył, że jego zespół będzie bronił rodziny Odingi oraz idei politycznych, za którymi opowiadał się zmarły polityk.

Kontrowersje wokół uroczystości upamiętniającej

Przedstawiciele Linda Mwananchi oświadczyli, że zakłócenie wydarzenia z okazji pierwszej rocznicy śmierci Odingi w Bondo zostało rzekomo zorganizowane przez lokalnych liderów niezadowolonych z zaproszenia członków ruchu. Twierdzenie to przedstawiono jako stanowisko reprezentantów Linda Mwananchi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ubiegłym tygodniu wdowa po Raili Odindze, Ida Odinga, skrytykowała polityków za przekształcenie wydarzenia upamiętniającego w rywalizację o polityczne pierwszeństwo. Broniła również prawa rodziny do zapraszania polityków z różnych sił politycznych. Według niej podczas uroczystości dochodziło do krzyków, wygwizdywania i zastraszania niektórych zaproszonych gości.

Krytyka władz i plany wyborcze

Podczas tego samego nabożeństwa Sifuna, który wyrażał zainteresowanie startem w wyborach prezydenckich w 2027 roku, skrytykował rząd Kenya Kwanza. Oskarżył administrację Ruto o zdradę Kenijczyków i stwierdził, że potrzebna jest zmiana przywództwa kraju. Członkowie ruchu obiecali również zjednoczyć się w jednej koalicji, aby wziąć udział w następnych wyborach.

Poseł z Embakasi East Babu Owino osobno mówił o bezczynności obecnych władz w obliczu korupcji w administracji Nairobi kierowanej przez gubernatora Johnsona Sakaję. Obiecał, że jeśli zostanie wybrany gubernatorem Nairobi, będzie naprawiał drogi, uczyni świadczenia edukacyjne dla uczniów bezpłatnymi, będzie sprzątał miasto i tworzył miejsca pracy dla młodych ludzi.

Czytaj nas na