匈牙利总理彼得·马扎尔表示，在法国发生骚乱的背景下，该国不会削弱对外部边境的保护或移民政策。他是在评论法国城市抗议活动期间发生的暴力和破坏行为的报道时作出这一表态的。

匈牙利总理的声明

据RMF24报道，马扎尔表示，来自法国的震惊性视频和照片不断传来。据他称，随着破坏行为和暴力升级，历史建筑遭到毁坏，数百名警察受伤，物质损失巨大。

匈牙利总理强调，无论面临何种压力，匈牙利都不会削弱对外部边境的保护，也不会放松移民政策。他还指出，布达佩斯对移民采取强硬做法的立场应当让所有人都清楚。

塞尔维亚边境的围栏

2015年，在移民危机期间、维克托·欧尔班担任总理时，匈牙利与塞尔维亚边境修建了围栏。马扎尔支持这一决定。在布鲁塞尔举行的最近一次欧盟峰会前，他曾表示将争取资金，以加固围栏并加强该国边境保护。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

马扎尔还表示，和平合法的抗议不同于破坏行为和暴力：前者是一项基本权利，后者则是严重犯罪。他表达了对法国人民的声援。

法国的抗议与拘留

近几周，法国高中生封锁了学校，并在大学生和工会的支持下多次举行示威活动。抗议者的诉求包括改善学习条件、增加教育经费、增加教师人数，以及改革高等教育机构的入学制度。

周六，数十万人在法国多个城市抗议生活成本上涨。在包括巴黎在内的大城市，发生了针对公共建筑的袭击和抢劫行为。骚乱发生后，法国内政部报告称，已有超过1800人被拘留。

关注我们在