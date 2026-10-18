Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет ослаблять защиту внешних границ и миграционную политику на фоне беспорядков во Франции. Он сделал это заявление, комментируя сообщения о насилии и вандализме во время протестов во французских городах.

Заявление венгерского премьера

Как сообщает RMF24, Мадьяр заявил, что из Франции поступают шокирующие видеозаписи и фотографии. По его словам, в результате эскалации вандализма и насилия были разрушены исторические здания, сотни полицейских получили ранения, а материальный ущерб является значительным.

Венгерский премьер подчеркнул, что независимо от давления Венгрия не ослабит ни защиту внешних границ, ни миграционную политику. Он также отметил, что позиция Будапешта относительно жесткого подхода к миграции должна быть понятна всем.

Ограждение на границе с Сербией

В 2015 году, во время миграционного кризиса и при премьерстве Виктора Орбана, на венгерско-сербской границе построили ограждение. Мадьяр поддерживает это решение. Перед последним саммитом ЕС в Брюсселе он заявлял, что будет добиваться средств для укрепления ограждения и охраны границ страны.

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Мадьяр также заявил, что мирный и законный протест отличается от вандализма и насилия: первое является базовым правом, а второе — серьезным преступлением. Он выразил солидарность с французским народом.

Протесты и задержания во Франции

В последние недели старшеклассники во Франции блокировали школы и при поддержке студентов и профсоюзов неоднократно проводили демонстрации. Среди требований протестующих были улучшение условий обучения, дополнительное финансирование образования, увеличение числа учителей и изменения в системе поступления в учреждения высшего образования.

В субботу сотни тысяч человек протестовали в нескольких городах Франции против роста стоимости жизни. В крупных городах, в частности в Париже, происходили нападения на общественные здания и акты мародерства. После беспорядков французское Министерство внутренних дел сообщило о более чем 1800 задержанных.

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