W USA Urząd Kontrolera Waluty (OCC) podczas nadzorczej kontroli dziewięciu największych banków wykrył przypadki politycznej dyskryminacji klientów w WePay Inc., nieprowadzącej już działalności spółce zależnej JPMorgan Chase. Poinformował o tym Jerusalem Post. Kontrola nie jest orzeczeniem sądowym: przeprowadzono ją zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta USA Donalda Trumpa z sierpnia 2025 roku dotyczącym sprawiedliwego dostępu do usług bankowych.

Przypadki dotyczące klientów WePay

OCC przeanalizował blisko 100 tys. skarg z lat 2020–2025 oraz ponad 50 tys. dokumentów. Według ustaleń regulatora WePay zamykał rachunki powiązane ze sprzedażą towarów popierających Trumpa, w tym czapek MAGA, które firma zaliczała do materiałów szerzących nienawiść i nietolerancję.

We wrześniu 2021 roku WePay zamknął rachunek konserwatywnego klienta z powodu sprzedawanych przez niego towarów: flagi z deklaracją zwycięstwa Trumpa w wyborach oraz koszulki, na której byłego prezydenta Joe Bidena nazywano nielegalnym. W tym samym roku firma początkowo wstrzymała obsługę płatności za wydarzenie z powodu wpisów organizatora w mediach społecznościowych o Bidenie i Anthonym Faucim, jednak później wycofała tę decyzję. Również w 2021 roku WePay zamknął rachunek organizacji non-profit po tym, jak dowiedział się o jej stanowiskach w kwestiach LGBTQ+.

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Reakcja JPMorgan i przykłady innych banków

Rzecznik JPMorgan powiedział CBS News, że WePay zakończył działalność. Według niego jednostka „nie spełniała naszych oczekiwań”, a bank wykrył i naprawił problem. Podkreślił również, że polityka JPMorgan zakazuje dyskryminacji klientów ze względu na poglądy polityczne lub religijne.

OCC podał także przykłady możliwych uprzedzeń politycznych lub religijnych w innych bankach. W szczególności PNC Bank odmówił spółce medialnej linii kredytowej, częściowo z powodu różnic między poglądami pracowników banku a konserwatywnymi stanowiskami właścicieli firmy. Capital One odmawiał otwarcia rachunków zarówno organizacjom demokratycznym popierającym prawo do aborcji, jak i grupie zwolenników prawa do posiadania broni.

Według wstępnego wniosku mediatora Wells Fargo zakończył obsługę płatności religijnej organizacji non-profit, choć nie naruszyła ona umowy z bankiem. Szef OCC Jonathan V. Gould oświadczył, że regulator rozważy zmiany w systemie nadzorczym i regulacyjnym dla największych banków, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powtórzenia się takich praktyk.

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