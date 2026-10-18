В США Управление контролера денежного обращения (OCC) в ходе надзорной проверки девяти крупнейших банков выявило случаи политической дискриминации клиентов в WePay Inc., прекратившей работу дочерней компании JPMorgan Chase. Об этом сообщает Jerusalem Post. Проверка не является судебным решением: она была проведена в соответствии с указом президента США Дональда Трампа от августа 2025 года о справедливом доступе к банковским услугам.

Случаи, касающиеся клиентов WePay

OCC проанализировало почти 100 тысяч жалоб за 2020–2025 годы и более 50 тысяч документов. Согласно выводам регулятора, WePay закрывал счета, связанные с продажей товаров в поддержку Трампа, в частности кепок MAGA, которые компания относила к материалам, разжигающим ненависть и нетерпимость.

В сентябре 2021 года WePay закрыл счет консервативного клиента из-за продаваемых им товаров: флага с заявлением о победе Трампа на выборах и футболки, на которой бывшего президента Джо Байдена называли нелегитимным. В том же году компания сначала приостановила обработку платежей за мероприятие из-за публикаций организатора в социальных сетях о Байдене и Энтони Фаучи, однако позднее отменила это решение. Также в 2021 году WePay закрыл счет некоммерческой организации после того, как узнал о ее позициях по вопросам ЛГБТК+.

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Реакция JPMorgan и примеры других банков

Представитель JPMorgan сообщил CBS News, что WePay прекратил работу. По его словам, подразделение «не соответствовало нашим ожиданиям», а банк выявил и исправил проблему. Он также подчеркнул, что политика JPMorgan запрещает дискриминацию клиентов по политическим или религиозным убеждениям.

OCC также привело примеры возможной политической или религиозной предвзятости в других банках. В частности, PNC Bank отказал медиакомпании в кредитной линии, отчасти из-за расхождений между взглядами сотрудников банка и консервативными позициями владельцев бизнеса. Capital One отказывал в открытии счетов как демократическим организациям, поддерживающим право на аборт, так и группе сторонников оружия.

Согласно предварительному заключению посредника, Wells Fargo прекратил платежное обслуживание религиозной некоммерческой организации, хотя она не нарушала соглашение с банком. Глава OCC Джонатан В. Гулд заявил, что регулятор рассмотрит изменения в надзорной и регуляторной системе для крупнейших банков, чтобы снизить вероятность повторения таких практик.

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