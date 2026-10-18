Регулятор США виявив випадки дискримінації клієнтів у WePay — Jerusalem Post

У США Управління контролера грошового обігу (OCC) під час наглядової перевірки дев’яти найбільших банків виявило випадки політичної дискримінації клієнтів у WePay Inc., дочірній компанії JPMorgan Chase, яка припинила роботу. Про це повідомляє Jerusalem Post. Перевірка не є судовим рішенням: її провели відповідно до указу президента США Дональда Трампа від серпня 2025 року про справедливий доступ до банківських послуг.

Випадки щодо клієнтів WePay

OCC проаналізувало майже 100 тисяч скарг за 2020–2025 роки та понад 50 тисяч документів. За висновками регулятора, WePay закривав рахунки, пов’язані з продажем товарів на підтримку Трампа, зокрема кепок MAGA, які в банку відносили до ненависницьких і нетерпимих матеріалів.

У вересні 2021 року WePay закрив рахунок консервативного клієнта через товари, які той продавав: прапор із заявою про перемогу Трампа на виборах і футболку, де колишнього президента Джо Байдена називали нелегітимним. Того ж року компанія спершу зупинила обробку платежів за захід через дописи організатора в соцмережах про Байдена та Ентоні Фаучі, однак пізніше скасувала це рішення. Також у 2021 році WePay закрив рахунок некомерційної організації після того, як дізнався про її позиції щодо питань ЛГБТК+.

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Реакція JPMorgan і приклади інших банків

Речник JPMorgan повідомив CBS News, що WePay припинив роботу. За його словами, підрозділ «не відповідав нашим очікуванням», а банк виявив і виправив проблему. Він також наголосив, що політика JPMorgan забороняє дискримінацію клієнтів за політичними чи релігійними поглядами.

OCC також навело приклади ймовірного політичного або релігійного упередження в інших банках. Зокрема, PNC Bank відмовив медіакомпанії у кредитній лінії, частково через розбіжності між поглядами працівників банку та консервативними позиціями власників бізнесу. Capital One відмовляв у відкритті рахунків як демократичним організаціям, що підтримують право на аборт, так і групі прихильників зброї.

За попереднім висновком посередника, Wells Fargo припинив платіжне обслуговування релігійної неприбуткової організації, хоча вона не порушувала угоди з банком. Очільник OCC Джонатан В. Гулд заявив, що регулятор розгляне зміни до наглядової та регуляторної системи для найбільших банків, щоб зменшити ймовірність повторення таких практик.

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