美国货币监理署（OCC）在对九家最大银行进行监管审查时，发现已停止运营的摩根大通子公司WePay Inc.存在政治歧视客户的案例。据《耶路撒冷邮报》报道，这项审查并非司法裁决：审查是依据美国总统唐纳德·特朗普于2025年8月签署的关于公平获得银行服务的行政命令进行的。

涉及WePay客户的案例

OCC分析了2020年至2025年期间近10万份投诉以及超过5万份文件。根据监管机构的结论，WePay关闭了与销售支持特朗普商品有关的账户，包括被该公司归类为仇恨和不宽容材料的MAGA帽子。

2021年9月，WePay因一名保守派客户销售的商品而关闭了其账户，其中包括一面宣称特朗普赢得选举的旗帜，以及一件称前总统乔·拜登为“不合法”的T恤。同年，该公司起初因活动组织者在社交媒体上发布有关拜登和安东尼·福奇的帖子，而暂停处理该活动的付款，但后来撤销了这一决定。也是在2021年，WePay在获悉一家非营利组织在LGBTQ+议题上的立场后，关闭了该组织的账户。

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摩根大通的回应及其他银行的案例

摩根大通发言人告诉CBS News，WePay已停止运营。该发言人表示，该部门“未达到我们的预期”，银行已发现并纠正了这一问题。他还强调，摩根大通的政策禁止基于客户的政治或宗教信仰进行歧视。

OCC还列举了其他银行可能存在政治或宗教偏见的案例。具体而言，PNC Bank拒绝向一家媒体公司提供信贷额度，部分原因是银行员工的观点与企业所有者的保守立场存在分歧。Capital One曾拒绝为支持堕胎权的民主党组织以及一个拥枪权支持者团体开设账户。

根据一名调解人的初步结论，Wells Fargo终止了向一家宗教非营利组织提供的支付服务，尽管该组织并未违反与银行的协议。OCC负责人乔纳森·V·古尔德表示，监管机构将考虑对最大型银行的监管和规管体系作出调整，以降低此类做法再次发生的可能性。

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