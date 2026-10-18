10月18日，在定居者袭击欧洲外交官和一名美国摄影记者后，美国外交官访问了位于巴勒斯坦、以色列占领的约旦河西岸的基督教巴勒斯坦小镇泰贝。Asharq Al-Awsat报道。

美国代表团访问

美国负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿赖利·巴恩斯、美国驻圣座大使布赖恩·伯奇及其他外交官抵达泰贝。他们参观了拉丁修道院教堂，并原计划与基督教社区代表会面。

前一天，在泰贝附近，一群蒙面的以色列定居者袭击了来自比利时、法国和波兰的外交官、一名法国市长以及巴勒斯坦平民。再前一天，《华盛顿邮报》摄影记者海迪·莱文在报道巴勒斯坦人于约旦河西岸另一座村庄附近采摘橄榄时遇袭，随后被送往医院。

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以色列当局的反应

以色列外交部长吉迪恩·萨尔和以色列军方称袭击外交官者为“以色列骚乱参与者”。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，外交官未经事先与以色列军队协调，便进入了一个有冲突历史的敏感地区；他还称针对莱文的袭击情况尚不清楚。

法国呼吁以色列当局拘捕袭击者，并制止约旦河西岸的犯罪暴力。截至周日，尚无关于最近两起事件中有人被拘留的报道。以色列人权组织Yesh Din表示，自9月27日以来，其已记录到至少170起定居者袭击巴勒斯坦人的事件。

同一天，路透社在巴勒斯坦城市萨尔菲特附近看到至少10名身穿黑衣的蒙面定居者向正在采摘橄榄的巴勒斯坦人和活动人士投掷石块。农民离开了现场，以色列边境警察则向山丘方向施放催泪瓦斯。

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