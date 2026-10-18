Amerykańscy dyplomaci 18 października odwiedzili chrześcijańskie palestyńskie miasteczko Tajba w Palestynie, na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu, po atakach osadników na europejskich dyplomatów i amerykańską fotoreporterkę. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Wizyta amerykańskiej delegacji

Do Tajby przybyli zastępca sekretarza stanu USA ds. demokracji, praw człowieka i pracy Riley Barnes, ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch oraz inni dyplomaci. Odwiedzili kościół klasztoru łacińskiego i mieli spotkać się z przedstawicielami społeczności chrześcijańskiej.

Dzień wcześniej w pobliżu Tajby grupa zamaskowanych izraelskich osadników zaatakowała dyplomatów z Belgii, Francji i Polski, francuskiego burmistrza oraz palestyńskich cywilów. Dzień wcześniej fotoreporterka „The Washington Post” Heidi Levine trafiła do szpitala po ataku podczas relacjonowania zbioru oliwek przez Palestyńczyków w pobliżu innej wsi na Zachodnim Brzegu.

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Reakcja izraelskich władz

Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar oraz izraelskie wojsko nazwali napastników, którzy zaatakowali dyplomatów, „izraelskimi uczestnikami zamieszek”. Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że dyplomaci weszli do wrażliwej strefy z historią starć bez wcześniejszej koordynacji z izraelską armią, a okoliczności ataku na Levine nazwał niejasnymi.

Francja wezwała izraelskie władze do zatrzymania napastników i powstrzymania przestępczej przemocy na Zachodnim Brzegu. Według stanu na niedzielę nie było informacji o zatrzymaniach w dwóch ostatnich incydentach. Izraelska organizacja praw człowieka Yesh Din poinformowała, że od 27 września udokumentowała co najmniej 170 ataków osadników na Palestyńczyków.

Tego samego dnia Reuters widział w pobliżu palestyńskiego miasta Salfit co najmniej dziesięciu zamaskowanych osadników ubranych na czarno, którzy rzucali kamieniami w Palestyńczyków i aktywistów zbierających oliwki. Rolnicy opuścili miejsce, a izraelska policja graniczna użyła gazu łzawiącego w kierunku wzgórz.

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