Американские дипломаты 18 октября посетили христианский палестинский городок Тайбех в Палестине, на оккупированном Израилем Западном берегу, после нападений поселенцев на европейских дипломатов и американскую фотожурналистку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Визит американской делегации

В Тайбех прибыли помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс, посол США при Святом Престоле Брайан Берч и другие дипломаты. Они посетили церковь Латинского монастыря и должны были встретиться с представителями христианской общины.

Накануне возле Тайбеха группа замаскированных израильских поселенцев напала на дипломатов из Бельгии, Франции и Польши, французского мэра и палестинских гражданских лиц. Днем ранее фотожурналистку The Washington Post Хайди Ливайн доставили в больницу после нападения во время освещения сбора оливок палестинцами возле другой деревни на Западном берегу.

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Реакция израильских властей

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и израильские военные назвали нападавших на дипломатов «израильскими участниками беспорядков». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломаты вошли в чувствительную зону с историей столкновений без предварительной координации с израильской армией, а обстоятельства нападения на Ливайн назвал неясными.

Франция призвала израильские власти задержать нападавших и прекратить преступное насилие на Западном берегу. По состоянию на воскресенье сообщений о задержаниях по двум последним инцидентам не было. Израильская правозащитная организация Yesh Din заявила, что с 27 сентября зафиксировала не менее 170 нападений поселенцев на палестинцев.

В тот же день Reuters видел возле палестинского города Сальфит не менее десяти замаскированных поселенцев в черной одежде, которые бросали камни в палестинцев и активистов, собиравших оливки. Фермеры покинули место, а израильская пограничная полиция применила слезоточивый газ в направлении холмов.

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