Eksperci ONZ wezwali Izrael do zapewnienia ochrony palestyńskim rolnikom na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny oraz zagwarantowania im bezpiecznego dostępu do gruntów rolnych. Jak informuje Anadolu Agency, eksperci wskazali na nasilenie przemocy, niszczenie roślinności i ograniczenia w dostępie do gruntów wraz z rozpoczęciem corocznych zbiorów oliwek.

Ataki i uszkodzone drzewa

Według ekspertów podczas zbiorów oliwek w 2025 roku udokumentowano 178 ataków związanych ze zbiorami w 88 palestyńskich miastach i wsiach. To największa liczba miejscowości dotkniętych takimi incydentami od 2020 roku.

Jak dodali, uszkodzono również ponad 6 tys. drzew oliwnych i sadzonek. Wskaźnik ten był niemal dwukrotnie wyższy niż w 2024 roku i najwyższy w ciągu ostatnich sześciu lat.

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Rozkazy wojskowe i dostęp do gruntów

Eksperci wyrazili zaniepokojenie rozkazami izraelskiego wojska wydanymi we wrześniu 2026 roku. Przewidują one usunięcie roślinności z około 339 tys. metrów kwadratowych palestyńskich gruntów rolnych, w tym gajów oliwnych w Dżeninie, Kabatiji i Bejt Rimie.

W ocenie ekspertów rozkazy zezwalają na wyrywanie drzew oliwnych i pozostawiają właścicielom gruntów niezwykle ograniczony czas na usunięcie roślinności lub wniesienie sprzeciwu. Oświadczyli też, że izraelskie władze coraz częściej nie wydają rolnikom zezwoleń na dostęp do ich działek.

Zgodnie z informacjami ekspertów zaktualizowana polityka wojskowa nie pozwala również Palestyńczykom zbierać oliwek na ziemiach, które Izrael klasyfikuje jako państwowe, w tym na działkach uprawianych od pokoleń. Eksperci podkreślili, że zbiory oliwek są ważnym źródłem żywności, dochodów i środków do życia dla tysięcy palestyńskich rodzin, oraz wezwali społeczność międzynarodową do zwiększenia presji w celu ochrony ludności cywilnej i pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń praw.

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