联合国专家呼吁以色列确保对巴勒斯坦被占领的约旦河西岸巴勒斯坦农民的保护，并保障他们能够安全进入农业用地。正如阿纳多卢通讯社报道，专家表示，随着一年一度的橄榄采收开始，暴力事件、植被破坏以及进入农田的限制均有所加剧。

袭击与受损树木

据专家称，在2025年橄榄采收期间，88个巴勒斯坦城镇和村庄记录了178起与收获有关的袭击事件。这是自2020年以来受此类事件影响的定居点数量最多的一次。

他们还表示，超过6000棵橄榄树和树苗遭到破坏。这一数字几乎是2024年水平的两倍，并创下过去六年来的最高纪录。

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军事命令与进入农地的机会

专家对以色列军方于2026年9月发布的命令表示担忧。这些命令规定清除约33.9万平方米巴勒斯坦农业土地上的植被，其中包括杰宁、卡巴提亚和拜特里马的橄榄园。

专家评估认为，这些命令允许连根拔除橄榄树，并给土地所有者留下极其有限的时间来清除植被或提出异议。他们还表示，以色列当局越来越多地拒绝向农民发放进入其地块的许可。

据专家称，更新后的军事政策还不允许巴勒斯坦人在以色列划为国有土地的地块上采收橄榄，其中包括世代耕种的地块。专家强调，橄榄收成是数千个巴勒斯坦家庭重要的食物、收入和生计来源，并呼吁国际社会加大压力，以保护平民并追究应对侵权行为负责者的责任。

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