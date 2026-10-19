Эксперты ООН призвали Израиль обеспечить защиту палестинских фермеров на оккупированном Западном берегу Палестины и гарантировать им безопасный доступ к сельскохозяйственным землям. Как сообщает Anadolu Agency, эксперты заявили об усилении насилия, уничтожении растительности и ограничении доступа к угодьям с началом ежегодного сбора оливок.

Атаки и поврежденные деревья

По данным экспертов, во время сбора оливок в 2025 году в 88 палестинских городах и селах было задокументировано 178 атак, связанных со сбором урожая. Это наибольшее число населенных пунктов, затронутых такими инцидентами, с 2020 года.

Также, по их словам, было повреждено более 6 тысяч оливковых деревьев и саженцев. Этот показатель почти вдвое превысил уровень 2024 года и стал самым высоким за последние шесть лет.

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Военные приказы и доступ к угодьям

Эксперты выразили обеспокоенность в связи с приказами израильских военных, изданными в сентябре 2026 года. Они предусматривают удаление растительности примерно на 339 тысячах квадратных метров палестинских сельскохозяйственных земель, в частности оливковых рощ в Дженине, Кабатии и Бейт-Риме.

По оценке экспертов, приказы разрешают выкорчевывать оливковые деревья и оставляют землевладельцам крайне ограниченное время, чтобы убрать растительность или подать возражения. Они также заявили, что израильские власти все чаще не выдают фермерам разрешения на доступ к их участкам.

Обновленная военная политика, по данным экспертов, также не позволяет палестинцам собирать оливки на землях, которые Израиль классифицирует как государственные, включая участки, возделывавшиеся поколениями. Эксперты подчеркнули, что урожай оливок является важным источником продовольствия, дохода и средств к существованию для тысяч палестинских семей, и призвали международное сообщество усилить давление ради защиты гражданского населения и привлечения виновных в нарушениях прав к ответственности.

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