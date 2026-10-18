波兰主教团将讨论性侵问题委员会启动工作 — Interia

波兰主教团将于2026年10月22日至24日在扎科帕内举行第406次全体会议。主教们尤其将讨论为启动独立专家委员会工作所作的准备。该委员会将研究波兰天主教会中针对未成年人的性侵现象，Interia报道。

委员会的地位

该委员会于2026年3月成立，目前的工作涉及其运作条件。会议期间，主教们将审议就委员会章程进行咨询的结果。

法律问题之一将是委员会根据国家法律获得法人地位。讨论计划在较小的小组中以及在会议全体环节进行。

教育、媒体与青年

议程还包括学校宗教课程的情况、以价值观为基础的青年教育，以及校园环境中的攻击性问题。会议预告没有列出有关组织宗教教学的具体建议，也未说明主教们在讨论后可能采取何种立场。

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与会者将重回有关自身媒体运营和融资的问题。在此前的会议上，主教们决定设立媒体基金，用于资助波兰主教团新闻办公室、天主教信息社和Opoka门户网站。

议程还规定评估波兰教区落实关于共议性的世界主教会议的情况，并就一份有关终身执事的生活、培育和服务的文件进行表决。与会者还将获悉为格特什瓦乌德圣母显现150周年、圣斯坦尼斯瓦夫·科斯特卡封圣300周年，以及在罗兹举行的泰泽欧洲青年聚会所作的准备情况。

会议期间计划举行共同礼仪。第一天，主教们将在克热普图夫基的朝圣地举行弥撒；第二天则将在霍霍武夫的圣雅采克教堂举行弥撒。

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