Konferencja Episkopatu Polski odbędzie 406. zebranie plenarne w dniach 22–24 października 2026 roku w Zakopanem. Biskupi omówią między innymi przygotowania do rozpoczęcia pracy niezależnej komisji ekspertów, która będzie badać zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce, informuje Interia.

Status komisji

Komisję utworzono w marcu 2026 roku, a obecne prace dotyczą warunków jej funkcjonowania. Podczas zebrania biskupi mają rozpatrzyć wyniki konsultacji w sprawie statutu komisji.

Jedną z kwestii prawnych będzie uzyskanie przez komisję statusu osoby prawnej zgodnie z prawem państwowym. Dyskusję zaplanowano zarówno w mniejszych grupach, jak i podczas plenarnej części zebrania.

Edukacja, media i młodzież

Do programu włączono również sytuację lekcji religii w szkołach, wychowanie młodzieży w oparciu o wartości oraz problem agresji w środowisku szkolnym. W zapowiedzi zebrania nie podano konkretnych propozycji dotyczących organizacji nauczania religii ani nie wskazano, jakie stanowisko biskupi mogą przyjąć po dyskusji.

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Uczestnicy powrócą do kwestii działalności i finansowania własnych mediów. Na poprzednim zebraniu biskupi podjęli decyzję o utworzeniu Funduszu Medialnego, z którego mają być finansowane Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, Katolicka Agencja Informacyjna oraz portal Opoka.

Program przewiduje ocenę realizacji synodu o synodalności w polskich diecezjach oraz głosowanie nad dokumentem o życiu, formacji i posłudze diakonów stałych. Uczestnikom zostaną także przedstawione informacje o przygotowaniach do 150. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie, 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki oraz Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Łodzi.

Podczas zebrania zaplanowano wspólne liturgie. Pierwszego dnia biskupi mają odprawić mszę w sanktuarium na Krzeptówkach, a drugiego dnia — w kościele św. Jacka w Chochołowie.

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