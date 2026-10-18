Конференция епископата Польши проведет 406-е пленарное заседание 22–24 октября 2026 года в Закопане. Епископы, в частности, обсудят подготовку к началу работы независимой комиссии экспертов, которая будет изучать явление сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Католической церкви в Польше, сообщает Interia.

Статус комиссии

Комиссия была создана в марте 2026 года, а нынешняя работа касается условий ее функционирования. Во время заседания епископы должны рассмотреть результаты консультаций по уставу комиссии.

Одним из юридических вопросов станет получение комиссией статуса юридического лица в соответствии с государственным законодательством. Обсуждение запланировано как в небольших группах, так и во время пленарной части заседания.

Образование, медиа и молодежь

В программу также включили ситуацию с уроками религии в школах, воспитание молодежи на основе ценностей и проблему агрессии в школьной среде. В анонсе заседания не приведены конкретные предложения по организации преподавания религии и не указано, какую позицию епископы могут принять после дискуссии.

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Участники вернутся к вопросам работы и финансирования собственных медиа. На предыдущем заседании епископы приняли решение создать Медийный фонд, из которого должны финансироваться Пресс-бюро Конференции епископата Польши, Католическое информационное агентство и портал Opoka.

Программа предусматривает оценку реализации синода о синодальности в польских епархиях и голосование по документу о жизни, формации и служении постоянных диаконов. Участникам также представят информацию о подготовке к 150-летию Марианских явлений в Гетшвальде, 300-летию канонизации святого Станислава Костки и Европейской встрече молодежи Тэзе в Лодзи.

Во время заседания запланированы совместные литургии. В первый день епископы должны отслужить мессу в санктуарии на Кшептувках, а во второй день — в костеле святого Яцека в Хохолуве.

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