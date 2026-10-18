遇难者家属对内塔尼亚胡提出刑事控告——《耶路撒冷邮报》

在以色列，10月7日袭击中的遇难者家属已对总理本雅明·内塔尼亚胡提出刑事控告。他们请求总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉和警方调查情报部门负责人核查，他是否故意误导国家审计长和公众，以逃避对10月7日事件的责任，《耶路撒冷邮报》报道。

申诉人提出的主张

该控告涉及内塔尼亚胡提交给国家审计长的一份55页答复，该答复于2025年12月提交，并于2026年2月公布。家属称，该文件选择性引用机密材料，遗漏了警告，并歪曲了袭击前有关对哈马斯政策以及该组织构成威胁的讨论。

申诉人要求核查可能构成的加重情节诈骗未遂、诈骗和背信行为，以及涉嫌非法披露机密信息和国家审计长审查材料。家属认为，这些行为可能带来的益处是让国家审计长和公众接受内塔尼亚胡的说法，从而免除他的责任。

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控告的论点

申诉人包括哈吉特和鲁比·陈，他们的儿子、坦克兵伊泰·陈于10月7日在战斗中死亡，其遗体被运往加沙。沙龙和埃亚尔·埃谢尔也提出了控告，他们是女军人罗尼·埃谢尔的父母，罗尼在纳哈尔奥兹基地遇难。该文件由律师纳沃特·特尔-楚尔、塔尔·沙皮拉、罗恩·伯克曼和肖尼·阿尔贝克提交。前耶路撒冷地区法院法官纳瓦·本-奥尔签署声明，支持控告中提出的事实和法律分析。

家属质疑内塔尼亚胡的说法，即维持加沙平静和遏制哈马斯从来不是他的指示。依他们看来，记录显示曾多次下达指示，要求维持加沙平静并推迟对抗。他们还质疑他声称未收到或未审阅哈马斯“耶利哥之墙”入侵计划的说法。

此外，申诉人要求核查内塔尼亚胡对来自卡塔尔资金的解释；他们称，这些资金被输送至哈马斯军事翼；他们还要求核查他对袭击前警告的处理方式。家属的律师认为，调查将使警方能够查阅原始机密文件，以确定内塔尼亚胡何时获得了哪些信息。

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