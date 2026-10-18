W Izraelu rodziny osób zabitych podczas ataku 7 października złożyły skargę karną przeciwko premierowi Binjaminowi Netanjahu. Proszą prokurator generalną Gali Baharav-Miarę oraz szefa policyjnego pionu dochodzeniowo-wywiadowczego o sprawdzenie, czy celowo wprowadził w błąd kontrolera państwowego i opinię publiczną, aby uniknąć odpowiedzialności za wydarzenia z 7 października, informuje Jerusalem Post.

Co twierdzą skarżący

Skarga dotyczy 55-stronicowej odpowiedzi Netanjahu dla kontrolera państwowego, złożonej w grudniu 2025 roku i opublikowanej w lutym 2026 roku. Rodziny twierdzą, że w dokumencie selektywnie cytowano materiały tajne, pominięto ostrzeżenia oraz zniekształcono dyskusje dotyczące polityki wobec Hamasu i zagrożeń, jakie organizacja stanowiła przed atakiem.

Skarżący proszą o sprawdzenie możliwego usiłowania oszustwa w okolicznościach obciążających, oszustwa i nadużycia zaufania, a także domniemanego bezprawnego ujawnienia informacji tajnych i materiałów z kontroli kontrolera państwowego. Zdaniem rodzin możliwą korzyścią z takich działań mogła być akceptacja przez kontrolera państwowego i opinię publiczną wersji Netanjahu, która zdejmowałaby z niego odpowiedzialność.

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Argumenty skargi

Wśród skarżących są Hagit i Ruby Chen, których syn, czołgista Itay Chen, zginął w walce 7 października, a jego ciało wywieziono do Gazy. Skargę złożyli również Sharon i Eyal Eshel — rodzice żołnierki Roni Eshel, która zginęła w bazie Nahal Oz. Dokument złożyli prawnicy Navot Tel-Zur, Tal Shapira, Ron Berkman i Shoni Albeck. Była sędzia Sądu Okręgowego w Jerozolimie Nava Ben-Or podpisała oświadczenie popierające przedstawione w skardze fakty i analizę prawną.

Rodziny kwestionują twierdzenie Netanjahu, że utrzymanie spokoju w Gazie i powstrzymywanie Hamasu nigdy nie były jego dyrektywami. Ich zdaniem zapisy wskazują na wielokrotne polecenia utrzymywania spokoju w Gazie i odkładania konfrontacji. Kwestionują również jego twierdzenie, że nie otrzymał ani nie zapoznał się z planem inwazji Hamasu „Mur Jerycha”.

Osobno skarżący proszą o sprawdzenie wyjaśnień Netanjahu dotyczących środków z Kataru, które — jak twierdzą — były kierowane do zbrojnego skrzydła Hamasu, a także jego postępowania z ostrzeżeniami przed atakiem. Prawnicy rodzin uważają, że śledztwo dałoby policji dostęp do oryginalnych tajnych dokumentów, aby ustalić, jakie informacje i kiedy otrzymywał Netanjahu.

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