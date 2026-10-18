В Израиле семьи погибших во время атаки 7 октября подали уголовную жалобу против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они просят генерального прокурора Гали Бахарав-Миару и руководителя следственно-разведывательного подразделения полиции проверить, не вводил ли он намеренно в заблуждение государственного контролера и общественность, чтобы избежать ответственности за события 7 октября, сообщает Jerusalem Post.

Что утверждают заявители

Жалоба касается 55-страничного ответа Нетаньяху государственному контролеру, поданного в декабре 2025 года и опубликованного в феврале 2026 года. Семьи утверждают, что в документе выборочно цитировались засекреченные материалы, были пропущены предупреждения и искажены обсуждения политики в отношении ХАМАС и угроз, которые группировка представляла до атаки.

Заявители просят проверить возможное покушение на мошенничество при отягчающих обстоятельствах, мошенничество и злоупотребление доверием, а также предполагаемое незаконное раскрытие засекреченной информации и материалов проверки государственного контролера. По мнению семей, возможной выгодой от таких действий могло быть одобрение государственным контролером и общественностью версии Нетаньяху, которая снимала бы с него ответственность.

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Аргументы жалобы

Среди заявителей — Хагит и Руби Чен, чей сын, танкист Итай Чен, погиб в бою 7 октября, а его тело вывезли в Газу. Жалобу также подали Шарон и Эяль Эшель — родители военнослужащей Рони Эшель, погибшей на базе Нахаль-Оз. Документ подали адвокаты Навот Тель-Цур, Таль Шапира, Рон Беркман и Шони Альбек. Бывшая судья Иерусалимского окружного суда Нава Бен-Ор подписала заявление в поддержку изложенных в жалобе фактов и правового анализа.

Семьи оспаривают утверждение Нетаньяху о том, что сохранение спокойствия в Газе и сдерживание ХАМАС никогда не были его директивами. По их мнению, записи свидетельствуют о неоднократных указаниях поддерживать спокойствие в Газе и откладывать конфронтацию. Они также оспаривают его утверждение о том, что он не получал или не знакомился с планом вторжения ХАМАС «Иерихонская стена».

Отдельно заявители просят проверить объяснения Нетаньяху относительно средств из Катара, которые, по их утверждениям, направлялись военному крылу ХАМАС, а также его обращение с предупреждениями перед атакой. Адвокаты семей считают, что расследование предоставило бы полиции доступ к оригинальным засекреченным документам, чтобы установить, какую информацию и когда получал Нетаньяху.

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