Выжившие и родственники погибших в ДТП с автобусом, перевозившим гостей свадьбы, возле Греты в австралийском штате Новый Южный Уэльс призвали власти внедрить рекомендации расследования по безопасности пассажирских перевозок. Авария произошла в июне 2023 года в долине Хантер: автобус с гостями свадьбы перевернулся на кольцевой развязке и врезался в дорожное ограждение. Погибли 10 человек, еще 25 получили ранения.

Как сообщает ABC News Australia, расследование Управления по расследованию безопасности транспорта Нового Южного Уэльса установило, что автобус двигался со скоростью 56,48 км/ч перед опрокидыванием. Согласно отчету, скорость свыше 47 км/ч на этом участке могла привести к опрокидыванию транспортного средства.

Приговор водителю и проверка перевозчика

Водитель Бретт Баттон выжил и получил легкие травмы. По данным расследования, он принял дозу опиоида трамадола, превышавшую назначенную врачом; препарат он использовал для облегчения боли в спине. Баттон признал вину по 10 эпизодам опасного вождения, повлекшего смерть людей, а также еще по 25 обвинениям. Суд приговорил его к 32 годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 24 года.

В отчете также говорится о недостатках при проверке водителя во время трудоустройства. Предыдущий работодатель, CDC NSW, не передал компании Linq Buslines информацию о состоянии здоровья Баттона из-за ограничений законодательства о конфиденциальности. В то же время Linq не получила данные о 12 подтвержденных жалобах на водителя за шесть лет его работы в CDC. В августе 2026 года компанию Linq Buslines, которая ныне прекратила деятельность, оштрафовали на 650 тыс. долларов после признания вины в нарушении законов о большегрузном транспорте.

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Лекарства, ремни безопасности и развязка

Расследование установило, что в Новом Южном Уэльсе не существовало определенного перечня медикаментов, запрещенных для коммерческих водителей или подлежащих обязательному декларированию. Трамадол не был запрещенным веществом для водителей автобусов, хотя пилотам запрещено его принимать, а машинисты поездов должны сообщать транспортному ведомству о приеме этого препарата.

Правительство штата приняло или приняло в принципе все 21 рекомендацию, касающуюся Transport for NSW. Среди них — пересмотр проектирования крупных и нестандартных кольцевых развязок, в частности эллиптической развязки Бранкстон возле Греты. После аварии там установили знак с призывом снизить скорость.

Только шесть из 35 пассажиров автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, хотя ремни и соответствующий знак в салоне имелись. Водитель не дал пассажирам указания пристегнуться, хотя это предусматривали протоколы компании. Федеральное транспортное ведомство уже одобрило требования к аудио- и визуальным сообщениям о ремнях безопасности в автобусах, однако, по оценке расследования, большинству автобусов потребуется около 25 лет, чтобы соответствовать этим требованиям.

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