Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успешная атака Сил обороны Украины на дата-центры российской компании «Яндекс» оказала непосредственное положительное влияние на информационную безопасность Израиля. По словам израильского лидера, сразу после вывода из строя серверной инфраструктуры в России исчезло около 60% онлайн-активности вражеских ботов и пользователей, направленной против его страны.

Глава израильского правительства подчеркнул, что этот пример демонстрирует эффективность и важность кибернетического и физического воздействия на цифровую инфраструктуру противника. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль также начинает более активно работать в этом направлении, учитывая особенности и ограничения демократического устройства государства.

Источник: IsraeliPM.

Украинские удары по дата-центрам российской компании «Яндекс» вызвали временные перебои в работе отдельных сетей, которые используются для распространения кремлевской пропаганды за рубежом. По данным Центра противодействия дезинформации, после атак на объекты в Сасове, Калуге и Владимире интенсивность публикаций в некоторых кластерах сетей «Правда», InfoDefense и Nod of Time сократилась примерно вдвое. Также было зафиксировано снижение просмотров пропагандистского контента во Франции и США и падение активности отдельных тематических запросов в социальной сети X.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что для защиты демократических выборов от российского вмешательства союзникам следует попросить президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров на территории России. Глава литовского правительства подчеркнул, что сдержать агрессора способны только решительные действия, а не декларативные стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании «Яндекс» в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды. По его словам, эти изменения заметили пользователи многих платформ.

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