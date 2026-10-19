W Libanie armia rozmieściła znaczne siły w Bejrucie i w pobliżu wjazdów do jego południowych przedmieść w związku ze sporem władz z Hezbollahem o skonfiskowaną ciężarówkę z około 780 kilogramami materiałów wybuchowych. Organizacja przyznała, że ciężarówka i ładunek należały do niej, oraz zażądała ich zwrotu, a także uwolnienia zatrzymanych w tej sprawie. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Według publikacji prezydent Libanu Joseph Aoun miał w poniedziałek przeprowadzić w pałacu prezydenckim naradę z szefami struktur bezpieczeństwa, aby omówić ostatnie wydarzenia, w tym sytuację z materiałami wybuchowymi. Źródła rządowe oświadczyły, że służby bezpieczeństwa będą nadal wykonywać decyzje rządu mimo sprzeciwu Hezbollahu i nie zrezygnują z niedawnych działań w sferze bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

Stanowisko rządu

Premier Nawaf Salam oświadczył, że trwała stabilność w kraju zależy od rozszerzenia kontroli państwa na całe terytorium Libanu za pośrednictwem instytucji państwowych. Według niego decyzje dotyczące wojny i pokoju muszą pozostawać wyłącznie w gestii państwa i jego instytucji konstytucyjnych.

Salam omówił także z ministrem sprawiedliwości Adelem Nassarem i prokuratorem generalnym Ramim al-Hadżdżem śledztwo w sprawie materiałów wybuchowych skonfiskowanych na punkcie kontrolnym Dahr al-Bajdar. Rozmawiano również o dalszych działaniach na rzecz zatrzymania osób zaangażowanych w przechowywanie lub transport nielegalnej broni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Minister spraw zagranicznych Youssef Raji podczas spotkania szefów MSZ Organizacji Współpracy Islamskiej w Iraku przypomniał decyzję z sierpnia 2025 roku dotyczącą państwowego monopolu na broń. Oświadczył, że suwerenność i stabilność są niemożliwe przy istnieniu sił zbrojnych działających poza instytucjami państwowymi.

Napięcia w Bejrucie

Armia libańska od kilku dni rozmieszcza znaczne siły w Bejrucie, w tym w pobliżu południowych przedmieść i ich wjazdów, z powodu obaw przed nowymi demonstracjami zwolenników Hezbollahu. Premier wyróżnił dowódcę armii Rodolphe'a Haykala oraz szefa Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego Raeda Abdallaha za wzmocnienie bezpieczeństwa po nocnych zgromadzeniach, które zaniepokoiły mieszkańców.

W piątek wieczorem grupa młodych ludzi na motocyklach próbowała przeszkodzić patrolowi Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas nalotu na magazyn przeterminowanych leków w pobliżu wjazdu do południowych przedmieść Bejrutu. Interweniowała armia, po czym funkcjonariusze zapieczętowali pomieszczenia. Hezbollah zaprzeczył, że ma związek z magazynem. Jednocześnie w doniesieniach pojawiło się twierdzenie o możliwym zaangażowaniu w ten biznes syna sekretarza generalnego organizacji, Naima Kasema; zaprzeczył on temu i oświadczył, że sprawą zajmują się właściwe organy.

Poseł Hezbollahu Hassan Fadlallah obarczył państwo odpowiedzialnością za wzrost napięć, oskarżając władze o popychanie kraju ku wewnętrznej konfrontacji pod presją USA.

Czytaj nas na