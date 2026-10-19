W Australii nowe lotnisko Western Sydney International, położone 50 kilometrów od centrum Sydney, przygotowuje się do przyjęcia pierwszego lotu pasażerskiego w niedzielę. Będzie to lot tanich linii Jetstar do Gold Coast. Jednocześnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy rozkład lotniska będzie obejmował do sześciu lotów dziennie, informuje The Japan Times, powołując się na dane firmy analitycznej Cirium.

Ograniczona liczba przewoźników

Western Sydney International, którego budowa kosztowała 5,6 mld dolarów australijskich, stało się największym projektem infrastruktury lotniczej w Australii od dziesięcioleci. Jednak na starcie przyciągnęło tylko kilku przewoźników. Głównym klientem będzie Jetstar, należący do Qantas Airways i specjalizujący się w tanich podróżach turystycznych.

Z lotniska mają także korzystać Air New Zealand, Vietjet Aviation, Fiji Airways i Singapore Airlines. Według Cirium, Qantas od marca przyszłego roku planuje wykonywać stamtąd średnio nieco ponad jeden lot krajowy dziennie, podczas gdy Virgin Australia nie ma na razie zaplanowanych lotów. Virgin Australia oświadczyły, że oceniają możliwość włączenia nowego lotniska do swojej siatki połączeń.

Połączenie z centrum

Sytuację komplikuje fakt, że planowane połączenie kolejowe ma zostać otwarte nie wcześniej niż w 2027 roku. Podróż autobusem wahadłowym do centrum Sydney trwa około godziny i kosztuje 55 dolarów australijskich. Dla porównania, główne lotnisko miasta, Sydney Kingsford Smith, znajduje się około 20 minut jazdy taksówką lub pociągiem od dzielnicy biznesowej.

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Profesor transportu z University of Sydney, David Levinson, uznał główne lotnisko za wygodniejsze dla większości pasażerów i stwierdził, że prognozy nowego lotniska dotyczące ruchu pasażerskiego wydają się optymistyczne.

Stawka na rosnący popyt

Lotnisko, nazwane na cześć australijskiej lotniczki Nancy Bird Walton, liczy na obsługę 8,4 mln pasażerów rocznie do końca dekady oraz niemal 20 mln w 2045 roku. Do 2063 roku oczekuje osiągnięcia poziomu 82 mln pasażerów rocznie i ostatecznie zostania głównym węzłem lotniczym Sydney.

Zaletą Western Sydney International jest brak nocnej godziny policyjnej, która obowiązuje na lotnisku Sydney Kingsford Smith. Pozwala to międzynarodowym liniom lotniczym planować odloty tak, aby łączyły się z innymi lotami w ich własnych hubach. Dyrektor generalny Western Sydney International Simon Hickey powiedział, że lotnisko prowadzi rozmowy z innymi przewoźnikami i oczekuje stopniowego wzrostu liczby lotów.

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