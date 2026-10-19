В Австралии новый аэропорт Western Sydney International, расположенный в 50 километрах от центра Сиднея, готовится принять первый пассажирский рейс в воскресенье. Им станет рейс лоукостера Jetstar в Голд-Кост. При этом в течение ближайших 12 месяцев в расписании аэропорта будет до шести рейсов в день, сообщает The Japan Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Ограниченное число перевозчиков

Western Sydney International стоимостью 5,6 млрд австралийских долларов стал крупнейшим авиационным инфраструктурным проектом Австралии за последние десятилетия. Однако на старте он привлек лишь нескольких перевозчиков. Основным клиентом станет Jetstar, принадлежащий Qantas Airways и специализирующийся на бюджетных туристических перевозках.

Также аэропорт должны использовать Air New Zealand, Vietjet Aviation, Fiji Airways и Singapore Airlines. По данным Cirium, Qantas с марта следующего года планирует выполнять оттуда в среднем чуть более одного внутреннего рейса в день, а у Virgin Australia пока нет запланированных рейсов. В Virgin Australia заявили, что оценивают возможность включения нового аэропорта в свою маршрутную сеть.

Сообщение с центром

Ситуацию усложняет то, что запланированное железнодорожное сообщение должно открыться не ранее 2027 года. Поездка на шаттл-автобусе до центра Сиднея занимает около часа и стоит 55 австралийских долларов. В то же время главный аэропорт города Sydney Kingsford Smith расположен примерно в 20 минутах езды на такси или поезде от делового центра.

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Профессор транспорта Сиднейского университета Дэвид Левинсон назвал главный аэропорт более удобным для большинства пассажиров и отметил, что прогнозы нового аэропорта по пассажиропотоку выглядят оптимистичными.

Расчет на рост спроса

Аэропорт, названный в честь австралийской летчицы Нэнси Бёрд Уолтон, рассчитывает обслуживать 8,4 млн пассажиров ежегодно к концу десятилетия и почти 20 млн в 2045 году. К 2063 году он ожидает выйти на 82 млн пассажиров в год и в конечном итоге стать главным авиационным узлом Сиднея.

Преимуществом Western Sydney International является отсутствие ночного комендантского часа, который действует в Sydney Kingsford Smith. Это позволяет международным авиакомпаниям планировать вылеты так, чтобы они стыковались с другими рейсами в собственных хабах. Генеральный директор Western Sydney International Саймон Хики заявил, что аэропорт ведет переговоры с другими перевозчиками и ожидает постепенного роста числа рейсов.

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