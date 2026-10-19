Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал как можно скорее вернуть стране от США оперативный контроль над ее войсками в военное время. Он подчеркнул, что этот процесс правильнее называть не передачей, а возвратом или восстановлением контроля, сообщает Korea Herald.

Возврат оперативного контроля

Во время встречи с журналистами в президентском пресс-центре Чхунчхугван Ли заявил, что Южная Корея обладает достаточными возможностями для самостоятельного командования собственными силами в условиях войны. По его словам, консультации между Сеулом и Вашингтоном в целом движутся к возврату такого контроля, хотя процесс будет сложным.

Администрация Ли стремится завершить процесс до конца своего пятилетнего срока в 2030 году. В то же время командующий Вооруженными силами США в Корее генерал Ксавье Брансон на прошлой неделе предостерег от спешки, сославшись на новые требования из-за развития угроз безопасности, в частности ракетных возможностей КНДР.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разногласия с США

Ли признал, что Вашингтон подчеркивает готовность Южной Кореи самостоятельно управлять военными операциями. В то же время он считает, что оценка и развитие таких возможностей должны быть ответственностью самого Сеула. Президент назвал военный суверенитет одним из основных элементов государственного суверенитета.

Ли также преуменьшил значение сообщений о напряженности в обмене разведданными между Южной Кореей и США относительно ядерной деятельности КНДР. Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила сбой в передаче такой информации, однако опровергла более широкие ограничения сотрудничества в других сферах.

Позиция по CPTPP

Отдельно президент подтвердил намерение Южной Кореи присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Он отметил, что власти отложили запланированную на ноябрь подачу заявки, чтобы обсудить риски с фермерами и рыбаками, которые могут понести убытки из-за усиления конкуренции. Для вступления стране необходимо согласие всех 12 действующих участников соглашения, среди которых есть Япония.

Читай нас в