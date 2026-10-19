韩国总统李在明呼吁尽快从美国手中收回韩国军队的战时作战指挥权。他强调，这一过程更准确的说法不是移交，而是归还或恢复控制权，《韩国先驱报》报道。

收回作战指挥权

李在明在总统新闻中心春秋馆与记者会面时表示，韩国拥有在战时独立指挥本国部队的充分能力。据他称，首尔与华盛顿之间的磋商总体上正朝着归还这一控制权的方向推进，尽管这一过程将会很复杂。

李在明政府力争在其五年任期于2030年结束前完成这一进程。与此同时，美国驻韩武装部队司令泽维尔·布伦森将军上周警告不要操之过急，他援引了因安全威胁发展而出现的新要求，其中包括朝鲜的导弹能力。

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与美国的分歧

李在明承认，华盛顿强调韩国是否已做好独立管理军事行动的准备。与此同时，他认为，对此类能力的评估和发展应由首尔自身负责。总统称军事主权是国家主权的基本要素之一。

李在明还淡化了有关韩国与美国在朝鲜核活动情报共享方面存在紧张关系的报道。韩国国家情报院证实，此类信息的传递曾出现故障，但否认在其他领域的合作受到更广泛限制。

对CPTPP的立场

此外，总统重申韩国有意加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。他指出，当局推迟了原定于11月提交的申请，以便与可能因竞争加剧而蒙受损失的农民和渔民讨论相关风险。韩国要加入该协定，需要获得包括日本在内的全部12个现有成员的同意。

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