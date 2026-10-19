Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał do jak najszybszego odzyskania od USA operacyjnej kontroli nad wojskami kraju w czasie wojny. Podkreślił, że proces ten trafniej byłoby nazywać nie przekazaniem, lecz zwrotem lub przywróceniem kontroli, podaje Korea Herald.

Zwrot kontroli operacyjnej

Podczas spotkania z dziennikarzami w prezydenckim centrum prasowym Chun Choo-gwan Lee oświadczył, że Korea Południowa ma wystarczające możliwości, by samodzielnie dowodzić własnymi siłami w warunkach wojny. Według niego konsultacje między Seulem a Waszyngtonem zasadniczo zmierzają w kierunku zwrotu takiej kontroli, choć proces będzie trudny.

Administracja Lee dąży do zakończenia procesu przed końcem swojej pięcioletniej kadencji w 2030 roku. Jednocześnie dowódca Sił Zbrojnych USA w Korei generał Xavier Brunson ostrzegł w ubiegłym tygodniu przed pośpiechem, powołując się na nowe wymogi wynikające z rozwoju zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym możliwości rakietowych Korei Północnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice ze Stanami Zjednoczonymi

Lee przyznał, że Waszyngton podkreśla gotowość Korei Południowej do niezależnego zarządzania operacjami wojskowymi. Jednocześnie uważa, że ocena i rozwój takich zdolności powinny należeć do samego Seulu. Prezydent nazwał suwerenność wojskową jednym z podstawowych elementów suwerenności państwowej.

Lee bagatelizował również doniesienia o napięciach w wymianie danych wywiadowczych między Koreą Południową a USA dotyczących działalności nuklearnej Korei Północnej. Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej potwierdziła zakłócenie w przekazywaniu takich informacji, jednak zaprzeczyła szerszym ograniczeniom współpracy w innych obszarach.

Stanowisko w sprawie CPTPP

Osobno prezydent potwierdził zamiar Korei Południowej przystąpienia do Kompleksowego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego. Zaznaczył, że władze odłożyły planowane na listopad złożenie wniosku, aby omówić ryzyko z rolnikami i rybakami, którzy mogą ponieść straty wskutek nasilenia konkurencji. Aby przystąpić do porozumienia, kraj potrzebuje zgody wszystkich 12 obecnych jego członków, wśród których jest Japonia.

Czytaj nas na