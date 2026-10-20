Премьер-министр Марокко Фатима Эз-Захра Эль-Мансури представила в Рабате программу нового правительства, заявив о поддержке мирного урегулирования палестинского вопроса на основе решения о двух государствах. Она также подчеркнула давнюю позицию Марокко в отношении Палестины и Иерусалима, сообщает The National.

Программа нового правительства

На прошлой неделе в Марокко принесло присягу новое правительство во главе с первой в истории страны женщиной-премьер-министром. Церемония прошла под председательством короля Мухаммеда VI. Эль-Мансури сохранила на должностях ряд министров предыдущего кабинета, в том числе главу МИД Насера Буриту и министра внутренних дел Абдельуафи Лафтита.

Ее центристская Партия аутентичности и современности, победившая на выборах 23 сентября, сформировала коалицию еще с тремя партиями. Коалиция располагает 207 местами в парламенте при 198 необходимых для большинства.

Пятилетняя программа правительства предусматривает борьбу с коррупцией, усиление системы социальной защиты, вовлечение молодежи в экономику, защиту суверенитета и построение продуктивной экономики. В сентябре Израиль и Марокко также договорились повысить уровень дипломатических отношений, преобразовав представительства в полноценные посольства.

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Экономические цели и реформы

Правительство планирует обеспечить среднегодовой экономический рост на уровне 5% в 2027–2031 годах. Ожидаемый показатель роста в текущем году составляет 4,7%. Кабинет также намерен удерживать бюджетный дефицит ниже 3% ВВП, а инфляцию — на уровне 2%.

Среди других заявленных шагов — расширение налоговой базы, реформа налога на доходы, увеличение прямой социальной помощи нуждающимся домохозяйствам, снижение цен на продукты и наращивание доли частных инвестиций до двух третей общего объема национальных вложений. К 2031 году государственный долг планируют сократить примерно до 62% ВВП.

Эль-Мансури также сообщила о намерении повысить эффективность государственных предприятий и криминализировать незаконное обогащение и конфликт интересов. Правительство будет находиться под давлением из-за безработицы и требований улучшить образование и медицинские услуги, а также завершать подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, который Марокко примет совместно с Португалией и Испанией.

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