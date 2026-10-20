Premierka Maroka Fatima Ezzahra El Mansouri przedstawiła w Rabacie program nowego rządu, deklarując poparcie dla pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej na podstawie rozwiązania dwupaństwowego. Podkreśliła również wieloletnie stanowisko Maroka w sprawie Palestyny i Jerozolimy, informuje The National.

Program nowego rządu

W ubiegłym tygodniu w Maroku zaprzysiężono nowy rząd kierowany przez pierwszą w historii kraju kobietę na stanowisku premiera. Ceremonii przewodniczył król Mohammed VI. El Mansouri pozostawiła na stanowiskach kilku ministrów z poprzedniego gabinetu, w tym ministra spraw zagranicznych Nassera Bouritę oraz ministra spraw wewnętrznych Abdelouafiego Laftita.

Jej centrowa Partia Autentyczności i Nowoczesności, która wygrała wybory 23 września, utworzyła koalicję z trzema innymi partiami. Koalicja ma 207 miejsc w parlamencie, wobec 198 wymaganych do uzyskania większości.

Pięcioletni program rządu przewiduje walkę z korupcją, wzmocnienie systemu ochrony socjalnej, włączenie młodzieży do gospodarki, ochronę suwerenności oraz budowę produktywnej gospodarki. We wrześniu Izrael i Maroko uzgodniły również podniesienie poziomu stosunków dyplomatycznych poprzez przekształcenie przedstawicielstw w pełnoprawne ambasady.

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Cele gospodarcze i reformy

Rząd planuje zapewnić średni roczny wzrost gospodarczy na poziomie 5% w latach 2027–2031. Oczekiwany wzrost w bieżącym roku wynosi 4,7%. Gabinet zamierza również utrzymywać deficyt budżetowy poniżej 3% PKB, a inflację na poziomie 2%.

Wśród innych zapowiedzianych kroków są rozszerzenie bazy podatkowej, reforma podatku dochodowego, zwiększenie bezpośredniej pomocy socjalnej dla potrzebujących gospodarstw domowych, obniżenie cen żywności oraz zwiększenie udziału inwestycji prywatnych do dwóch trzecich całkowitych krajowych inwestycji. Do 2031 roku dług publiczny ma zostać zmniejszony do około 62% PKB.

El Mansouri zapowiedziała również zamiar zwiększenia efektywności przedsiębiorstw państwowych oraz penalizacji nielegalnego wzbogacenia się i konfliktu interesów. Rząd będzie pod presją z powodu bezrobocia i żądań poprawy edukacji oraz usług medycznych, a także będzie finalizować przygotowania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2030, których Maroko będzie współgospodarzem wraz z Portugalią i Hiszpanią.

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