В Мексике задержали пятерых мужчин, которых связывают с похищением и убийством 10 работников серебряного горнодобывающего проекта канадской компании Vizsla Silver в штате Синалоа. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на мексиканские власти.

Похищение работников

Все погибшие были гражданами Мексики. Их похитили под дулом оружия 23 января с территории серебряного горнодобывающего проекта компании, базирующейся в Ванкувере. Позднее тела 10 мужчин нашли в скрытых захоронениях. Среди погибших были двое инженеров и геолог.

Президент и генеральный директор Vizsla Silver Майкл Коннерт после обнаружения тел пятерых работников заявил, что компания опустошена последствиями трагедии. Он выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших, а также общине Конкордии.

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Версия мексиканских властей

Министерство обороны Мексики заявило, что задержанные принадлежат к одной из группировок картеля Синалоа. Одного из них ведомство назвало Хесусом Абрахамом по прозвищу Талибан. В июне мексиканские власти также объявили о задержании другого подозреваемого — Габриэля Н., известного как Габито, которого назвали киллером той же группировки.

По данным правительства, работников шахты по ошибке приняли за членов конкурирующей фракции картеля Синалоа. Власти также утверждают, что подозреваемые действовали во фракции, которую контролируют сыновья заключенного наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана. По данным правительства, картель Синалоа охватила внутренняя борьба между фракциями, продолжающаяся с сентября 2024 года.

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