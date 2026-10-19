W Meksyku zatrzymano pięciu mężczyzn powiązanych z porwaniem i zabójstwem 10 pracowników projektu wydobycia srebra kanadyjskiej firmy Vizsla Silver w stanie Sinaloa. Poinformował o tym CBS News, powołując się na meksykańskie władze.

Porwanie pracowników

Wszyscy zabici byli obywatelami Meksyku. Zostali uprowadzeni pod groźbą broni 23 stycznia z terenu projektu wydobycia srebra prowadzonego przez firmę z siedzibą w Vancouver. Później ciała 10 mężczyzn znaleziono w ukrytych miejscach pochówku. Wśród zabitych było dwóch inżynierów i geolog.

Prezes i dyrektor generalny Vizsla Silver Michael Konnert po odnalezieniu ciał pięciu pracowników oświadczył, że firma jest zdruzgotana skutkami tragedii. Wyraził współczucie rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom zabitych, a także społeczności Concordii.

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Wersja meksykańskich władz

Meksykańskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że zatrzymani należą do jednej z grup kartelu Sinaloa. Jednego z nich resort określił jako Jesusa Abrahama, pseudonim Talib. W czerwcu meksykańskie władze poinformowały także o zatrzymaniu innego podejrzanego — Gabriela N., znanego jako Gabito, którego określono jako płatnego zabójcę tej samej grupy.

Według rządu pracowników kopalni omyłkowo uznano za członków konkurencyjnej frakcji kartelu Sinaloa. Władze twierdzą również, że podejrzani działali we frakcji kontrolowanej przez synów uwięzionego barona narkotykowego Joaquina „El Chapo” Guzmana. Według rządu kartel Sinaloa jest objęty wewnętrzną walką między frakcjami, która trwa od września 2024 roku.

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