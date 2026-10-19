CBS News：墨西哥在10名矿工遇害案中拘留5人

墨西哥拘留了5名男子，他们被指与加拿大公司Vizsla Silver在锡那罗亚州的银矿项目10名工人遭绑架和杀害一案有关。CBS News援引墨西哥当局的消息报道。

工人遭绑架

所有遇害者均为墨西哥公民。他们于1月23日在这家总部位于温哥华的公司银矿项目区域内被持枪绑架。随后，10名男子的遗体在隐蔽的埋葬地点被发现。遇害者中包括两名工程师和一名地质学家。

Vizsla Silver总裁兼首席执行官迈克尔·康纳特在发现5名员工遗体后表示，公司因这场悲剧造成的后果而深感悲痛。他向遇害者的家人、朋友和同事，以及孔科迪亚社区表示慰问。

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墨西哥当局的说法

墨西哥国防部表示，被拘留者属于锡那罗亚贩毒集团的一个团伙。该部门称其中一人为赫苏斯·亚伯拉罕，绰号“塔利班”。6月，墨西哥当局还宣布拘留另一名嫌疑人加布里埃尔·N，他被称为“加比托”，并被指为同一团伙的杀手。

根据政府的说法，矿工被误认为是锡那罗亚贩毒集团竞争派系的成员。当局还称，嫌疑人在一个由被监禁的毒枭华金·“矮子”·古兹曼的儿子们控制的派系中活动。政府称，自2024年9月以来，锡那罗亚贩毒集团一直陷入派系之间的内部斗争。

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